Oana Gheorghiu, numită de Nicușor Dan în Colegiul director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

Vicepreşedintele Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, Oana Gheorghiu, a fost desemnată, joi, de către preşedintele Nicuşor Dan în Colegiul director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate. Ea a precizat că funcţia nu-i dă putere concretă, ci posibilitatea de a rifica probleme reale cu care se confruntă sistemul medical şi pacienţii. „Fără a înţelege realitatea, oricât de dură ar fi ea, nu putem construi soluţii sustenabile”, a transmis Oana Gheorghiu.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, a aprobat desemnarea în calitatea de reprezentant al Administraţiei Prezidenţiale în Colegiul director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 185/2017, cu modificările şi completările ulterioare, a doamnei Oana Clara Gheorghiu, vicepreşedinte al Asociaţiei «Dăruieşte Viaţă», pentru un nou mandat de 5 ani”, anunţă, joi seară, Administraţie Prezidenţială, potrivit News.ro.

Oana Gheorghiu este iniţiatoarea unor proiecte care au avut ca rezultat construcţia primului Spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică din România, în cadrul Spitalului de Copii de la ”Marie Curie din Bucureşti”, renovarea secţiilor de oncologie, adulţi şi copii, la mai multe spitale din ţară, construirea primului laborator de diagnosticare în profunzime a cancerului limfatic, la Timişoara, precum şi dotarea spitalelor din ţară cu echipamente şi medicamente.

Oana Gheorghiu a mulţumit, într-o postare pe Facebook, preşedintelui Nicuşor Dan şi a precizat că această poziţie este una destul de formală.

„Nu îmi dă «putere» (sunt unul dintre cei 25 de membri ai Colegiului), dar îmi oferă oportunitatea de a ridica întrebări esenţiale despre sistemul de sănătate, despre felul în care se iau deciziile, despre rolul Colegiului Director (care, după părerea mea, funcţionează momentan mai mult ca un exerciţiu formal), despre misiunea ANMCS şi despre legea care o guvernează şi care ar trebui actualizată. Despre cum ar trebui să arate, de fapt, buna guvernanţă într-o astfel de instituţie”, a scris Oana Gheorghiu.

În aceeaşi postare, Gheorghiu precizează că a participat la Forumul organizat de ANMCS (Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate) cu prilejul Zilei Mondiale a Siguranţei Pacientului.

„Critica la adresa autorităţilor, guvernului, politicienilor rămâne un exerciţiu democratic, necesar, dar singură nu mai ajunge. Dacă ne oprim doar la ea, riscăm ca mesajul să fie manipulat, întors împotriva noastră şi transformat într-un bumerang. Avem nevoie de mai mult: soluţii, construcţie şi parteneriate reale (...) De aceea, atunci când am fost invitată să iau cuvântul, am spus un adevăr care nu trebuie ignorat: cei mai mulţi dintre cei prezenţi în sală suntem (şi aici mă includ) pacienţi privilegiaţi. Pentru că avem acces rapid la servicii medicale, la reţele profesionale, la medici, la spitale. În timp ce realitatea celor din rural sau a celor fără resurse este cu totul alta”, a mai afirmat Oana Gheorghiu.

Potrivit acesteia, tocmai acest gol, de acces la servicii medicale, de comunicare medic-pacient, de încredere în sistem, lasă loc conspiraţiilor, extremismului şi populismului.

„Şi am spus că e momentul să ne întoarcem la firul ierbii, la nevoile reale ale oamenilor. Să le aflăm, să le punem pe masă şi să le transformăm în sursa politicilor publice. Fără a înţelege realitatea, oricât de dură ar fi ea, nu putem construi soluţii sustenabile. Aici este cheia. În mandatul meu, voi continua să aduc pe masă realităţile ascunse sub discursurile oficiale, să cer transparenţă şi să dau voce celor care nu sunt auziţi. Reforma în sănătate nu se face cu declaraţii, ci cu responsabilitate, cu curaj şi cu soluţii care pornesc de la nevoile reale ale pacienţilor”, a mai scris Gheorghiu.

