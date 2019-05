Pacient grav bolnav, refuzat de două spitale din Capitală. Tatăl imploră ajutor pentru fiul său

Două spitale din Bucureşti ar fi refuzat să preia un pacient din Târgu Jiu, aflat în stare gravă. Bărbatul de 38 de ani are cancer la plămâni şi o infecţie cu stafilococ auriu. Tatăl său îi acuză pe medicii bucureşteni că nu vor să îşi asume răspunderea pentru tratatea unui caz atât de grav.

Nicolae Buluz - tatăl pacientului: „Vă rog mult să salvaţi copilul, că nu mai pot!”

Este strigătul disperat de ajutor al unui părinte care se simte neputincios. Încearcă să-şi salveze fiul, în vârstă de 38 de ani, ţinut acum în viaţă doar de aparate. A fost diagnosticat anul trecut cu cancer pulmonar, iar, de atunci, totul s-a năruit. Casă i-a devenit spitalul pentru mult timp şi când tratamentul părea să dea roade, o infecţie l-a adus în stare gravă, din nou, la Urgenţe.

Nicolae Buluz - tatăl pacientului: „Disperat, să-mi salveze copilul! Să-mi salveze copilul, că are 38 de ani, are şi el un copil de 4 ani şi e păcat pentru că oncologic, am plecat cu şanse 90%!”

De joi, medicii încearcă să obţină acordul ca tânărul să fie transferat la Spitalul „Victor Babeş” ori la Institutul „Marius Nasta”, acolo unde i-ar putea fi tratată infecţia respiratorie, însă toate demersurile sunt în zadar.

Nicolae Buluz - tatăl pacientului: „Nu-l transferă, părerea mea, că nu vor să-şi arate neputinţa. Oamenii ăia, din priviri îl văd, că omul ăsta e suprainfectat cu stafilococul auriu”.

„S-a încercat, a vorbit şi la Nasta, la Bucureşti, s-a încercat să-l transfere, însă nimeni n-a vrut să-l primească pentru că, fiind în fază terminală, toţi s-au ferit de acest lucru. O să luăm foaia de observaţie, să vedem ce investigaţii s-au făcut şi ce diagnostic are. A venit la noi, la Boli Infecţioase, apoi la Oncologie, şi la ATI. I s-au administrat toate antibioticele pe care am putut noi să le acordăm şi toată asistenţa medicală de specialitate pe care putem noi să o acordăm, însă este greu cu acest transfer”, a declarat Gigel Capotă, managerul Spitalului Județean Târgu Jiu.

Refuzat de ambele spitale care l-ar putea trata, tânărul este, în continuare, internat la Terapie Intensivă, la spitalul din Târgu Jiu. Disperate, rudele au pornit ele la Bucureşti să încerce să convingă medicii de acolo să aprobe transferul, însă, până acum, n-au primit nicio veste bună.

Nicolae Buluz - tatăl pacientului: „Asta a fost o pasare: Du-te tu şi vorbeşte cu medicul”.

Doctorii de la Târgu Jiu au insistat la clinicile superioare lor şi după refuzurile repetate din ultimele zile, însă demersurile lor au fost tot fără rezultat. Rudele îşi pun speranţele că tânărul va fi trimis, cât mai rapid, la Bucureşti cu un elicopter SMURD pentru că, spun ele, salvarea sa stă în acest transfer.