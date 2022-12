Cel mai agresiv val de viroze la copii din ultimul deceniu. Medic: „Nu mai sunt locuri la ATI. Facem triaj ca pe front”

România se confruntă cu cel mai agresiv sezon al virozelor în rândul copiilor din ultimul deceniu. S-au înregistrat 200 de cazuri în 24 de ore, dublu față de medie. Medicii atrag atenția că, de data aceasta, virusurile sunt mai agresive, deoarece s-au modificat pentru a rezista în competiție cu SARS CoV-2. Urmăriți un nou episod „Pacient în România”.

Numărul pacienților în spitalele de copii s-a dublat în ultimele săptămâni. Dacă înainte veneau la fiecare 24 de ore câte 100, acum vin și peste 200, așa cum este la Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului.



Mihai Craiu - medic pediatru: Nu mai sunt locuri. Asta nu înseamnă că nu vom consulta și interna un pacient grav. Mutăm. Facem triaj ca pe front. Despre ATI vorbesc. Numai vineri au fost intubați 3. Toate ventilatoarele sunt ocupate, cele 6 sunt ocupate.

10% dintre copiii care ajung în camera de gardă au insuficiență respiratorie, spun medicii, adică au nevoie de oxigen pentru a respira.

Mihai Craiu - medic pediatru: În momentul ăsta, toți cei pe care îi avem ventilați mecanic au 2-3 luni. E plin sus. Nu mai avem unde să îi punem. Am făcut locuri că am externat spunându-le părinților "știți, nu e chiar atât de grav.." Unii au acceptat. În principiu, ar putea să se repete scenariul Covid, când nu erau locuri în București și duceam la Râmnicu Vâlcea sau nu știu pe unde. Problema e să nu vină toți dintr-o dată pentru că va fi depășit sistemul de transport, nu pot fi duși cu taxi. 90 km nu poți să ții respirația.

Și la Institutul de boli infecțioase Matei Balș, medicii abia mai găsesc un loc în saloane. Ionica este una dintre mamele care a avut nevoie de internare pentru copilul ei.

Ionica - mama unui pacient: Erau destul de mulți copii, da. Am înțeles că la Grigore Alexandrescu erau foarte mulți copii acolo și am evitat și am venit aici.

Cristina Neaga - medic infecționist: Evoluția spre agravare e mai des întâlnită față de acum trei ani. Este plin, de multe ori trebuie să așteptăm până se fac externările de prânz ca să urce ceilalți.

Sunt spitale în țară unde situația este și mai gravă, pentru că nici măcar nu sunt medici pediatri. La Spitalului Județean Tulcea, secția de pediatrie a fost închisă la un moment dat, iar acum funcționează cu numai 2 medici.

Daniela Nizami - medic pediatru: Se internează doar de dimineața până la și ulterior asigurăm permanență de acasă. Mai mult de atât chiar nu putem face.

Tudor Năstăsescu - manager Spitalul Județean Tulcea: Problemele sunt foarte vechi, 10 ani, cu diverse fluctuații. Acum 8 ani, secția a fost și închisă.

Mama unui pacient: E o mare problemă, sunt foarte mulți copii, se îmbolnăvesc, sunăm la medici și nimeni nu răspunde.

Virusul care a umplut spitalele din România se numește virus sincițial respirator și provoacă bronșiolite, mai ales în rândul copiilor foarte mici. Nu este un virus nou, apare anual, doar că acum a provocat un număr record de cazuri. Nu doar la noi, ci și în restul Europei și în SUA. În România, avalanșa de îmbolnăviri a dus la dispariția unor medicamente din farmacii.

Monica Luminos- medic infecționist: Sunt niște preparate inhalatorii care nu prea se găsesc pe piață. Dar eu cred că aici e și vina noastră, pentru că în momentul în care le găsești în farmacii, se cumpără foarte repede, se cumpără foarte mult.

Sfatul medicilor pentru părinți este să îi monitorizeze pe copii cu atenție și să meargă la spital când observă tulburări de respirație.

Mihai Craiu - medic pediatru: Dacă respiră repede și... muncesc mult, aia nu se poate trata cu nimic. Trebuie să vii la spital. În

principiu, trebuie să se uite la copil și să numere. Peste 50 pe minut, trebuie să vii la doctor. Creierul tău primește informația "bagă mare că n-am oxigen". Își pun pulsoximetru, toți ăștia au cifrele proaste fără să aibă Covid.

Sandra Alexiu - medic de familie: Se consideră că e cel mai mare val de viroze din ultimii 10 ani. Înseamnă că ne așteptam la viroze care sunt amestecate. Din păcate, ce vedem în alte țări e o triplă epidemie. Avem foarte multe cazuri de Covid, gripă și multe infecții de sezon și rinovirusuri.

Organizația Mondială a Sănătății avertiza încă din septembrie că acest sezon gripal va fi cel mai agresiv din ultimii ani. Estimarea medicilor este că vârful îmbolnăvirilor va fi în februarie anul viitor.