Un spital municipal din România stă în conturi cu uriașa sumă de 5 milioane de euro în timp ce pacienții sunt ținuți în condiții degradante. O anchetă Digi24 a descoperit că Spitalul de psihiatrie din Târnăveni, acolo unde bolnavii au fost găsiți în saloane descrise ca niște lagăre, face profit tocmai din suferința acestor oameni. Mesaje interne între medici arată cum doctorii discută despre „rotirea” pacienților între secții pentru a încasa decontări mai mari de la Casa de Asigurări, o practică pe care chiar ei o numesc „fraudă cu bani publici”. „Pacient în România” vă arată cum funcționa întreg mecanismul prin care spitalul și-a umflat conturile cu bani publici.

Atenție! Imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Pacienții de la Spitalul din Târnăveni erau ținuți claie peste grămadă în saloane, mult peste capacitatea stabilitată legal pentru saloane, atunci când cazul a ajuns în atenția publică. Managera spitalului explica situația prin lipsa banilor și numărul mare de bolnavi.

„Pentru un pacient, Casa (Casa Națională de Asigurări de Sănătate n.r.) ne dă 140 de lei, insuficient din punctul meu de vedere, ar trebui 230, 240 (de lei, n.r)”, spunea Zsuzsanna Megheșan.

Declarația managerei este însă doar un paravan pentru ceea ce, în realitate, se dovește o mașinărie de făcut bani. Digi24 a aflat că spitalul are în conturi fabuloasa sumă de 5 milioane de euro, un excedent bugetar care i-a lăsat cu gura căscată la propriu pe șefii Case de Sănătate, cei care finanțează spitalul.

„Spitalele comunică caselor de asigurări de sănătate contul de execuție... Probabil că mai există și alte surse, pentru că un asemenea excedent nu poate să se nască numai din veniturile cu casa de asigurări de sănătate”, a spus directoarea CJAS Mureș, Rodica Biro. Întrebată dacă a fost surrprinsă de sumele din contul spitalului, Biro a spus că din experiența sa, n-a mai văzut situații similare. „Da, recunosc, recunosc, am fost cândva director economic de spital și nu știu dacă am avut asemenea, nu-mi dau seama, dar mă rog...”.

Trei ani la rând, spitalul a fost pe plus. În 2022 - 400 de mii de euro, în 2023 - 800 de mii de euro, iar anul trecut - 1,4 milioane de euro. Directoarea financiară ne explică sec cum se fac economii la care nici spitalele mari nu visează.

„Excedentul nu este din sume pentru investiții, este din sumele din serviciile medicale pe care ni le decontează Casa de Sănătate și din procedurile de achiziții, pentru că un excedent îl faci și din valoarea produselor pe care... adică în plus, da... Deci noi suntem plătiți de la Casă, dar atunci când achiziționăm, putem să achiziționăm la un preț mare, să putem să achiziționăm la un preț mai mic și noi mergem pe principiu prețul cel mai mic”, a declarat Violeta Pop, directoarea financiară a spitalului.

„Atâția bani și noi mereu auzim că nu sunt bani, iar că nu sunt bani de salarii nu pot să cred”, a declarat pentru Digi24 un angajat care a dorit să rămână anonim pentru a putea vorni despre subiect.

Cum poate un spital mic să aibă în conturi atâția bani?

Folosindu-se exact de pacienții chinuți în secția de psihiatrie. Un mesaj intern între medici, intrat în posesia Digi24, arată cum unii pacienți sunt rotiți între secții. Concret, sunt mutați dintr-o secție unde Casa de Asigurări decontează 164 de lei pentru un pacient, în alta unde decontarea ajunge la 2.000.

„Cum justificăm 36 de acutizări într-o lună în caz că fac verificări Casa de Asigurări și Curtea de Conturi?”

„Mâine trebuie să ne vedem la o ședință scurtă de 5 minute, ca să vedem cum justificăm în foi.”

„Eu înțeleg că trebuia să mai schimbăm din foi, dar mai cu perdea.”

„Sper că înțelegeți că rotirile sunt fraudă cu bani publici, nu?”

Un angajat a confirmat pentru Digi24 această practică.

„Se internează pacientul pe secția de acuți, unde poate să rămână un anumit număr de zile. Se externează de pe acut, se trece pe cronici temporari, unde la fel poate să stea doar un anumit număr de zile. Se externează, se trece înapoi pe acuți și mergeau înainte cronici temporari. Se externează iarăși pe acuți și așa se primesc banii pe fiecare externare”.

Acest lucru se întâmplă de ani de zile, a mai spus angajatul Spitalului Municipal Târnăveni.

O serie de conversații între medici arată că anul trecut un pacient a fost mutat de 16 ori între secții, adică cel puțin o dată de lună. Reprezentații Casei de Asigurări Mureș spun că astfel de practici pot fi descoperite doar în urma unui control țintit. Vor face verificări acum, după ce au aflat de la echipa Digi24 despre situație. Control anunță și managera spitalului, care spune că nu știe despre astfel de cazuri. Exact cum părea că nu știe nici despre tratamentul inuman la care erau supuși pacienții: ținuți în saloane cu zeci de paturi, stivuiți ca niște obiecte, trimiși la grămadă într-o singură baie.

„Am constatat de pe camerele de înregistrare abuzuri din partea angajaților. Un pacient era legat de scaun net, acest lucru nu a fost trecut în registru de contenționare. Același pacient a fost bătut târât pe jos de un alt pacient”, a declarat Clara Mica, inspector al Consiliului de monitorizare.

La câteva zile după vizita celor de la Consiliul de Monitorizare, bărbatul a murit. O altă pacientă a fost găsită într-un izolator.

„Conform spuselor medicului, aceasta se afla închisă în acel izolator, fiind o persoană cu dizabilități intelectuale și care folosea pe post de toaletă exact scurgerea pe care am indicat-o încă din prima sesizare pe motiv că nu își poate îndoi genunchii”, a explicat Georgiana Pascu, cofondatoare a organizației Pledoarie pentru Demnitate.

„În toată cariera meam n-am văzut așa ceva”, a spus președintele Consiliului de monitorizare, Emanuel Gabriel Botnariu.

Spitalul din Târnăveni are patru secții de psihiatrie cu peste 300 de paturi. Potrivit Casei de Sănătate, cheltuie cu personalul dublu față de suma pentru servicii medicale. Pacienții sunt ținuți cu anii internați și devin astfel instrumente de adunat bani de la stat, pentru că statul nu vine cu soluțiile care i-ar putea ajuta cu adevărat.

„Pentru o persoană care stă o perioadă lungă de timp, 7 - 8 ani, 10 ani, 20 de ani într-un spital de psihiatrie, într-o instituție, aceste abilități de a duce o viață într-o societate firească și normal încep să se piardă. Și acest model excesiv spitalicesc nu duce în timp decât la o degradare până la urmă a societății în sine, a indivizilor vulnerabili, care ar trebui să primească niște servicii adaptate nevoilor lor”, a declarat Lucian Paziuc, președintele Asociației Spitalelor de Psihiatrie din România.

Cazul Târnăveni este acum în atenția procurorilor. Ministerul Sănătății a depus raportul de control la Parchetul General, însă atât Ministerul Sănătății, cât și cel al Muncii împreună cu autoritățile locale trebuie să ia măsuri pentru ca acești pacienți să primească îngrijiri de specialitate în afara spitalului.