Patru incendii au avut loc în Mureș: pompierii au intervenit pentru a stinge flăcările în noaptea de vineri și dimineața de sâmbătă

Pompierii din Mureş au intervenit, în ultimele ore, pentru stingerea a patru incendii care au cuprins locuinţe şi anexe. Evenimentele au produs pagube, dar nu s-au înregistrat victime.

„În această noapte şi în această dimineaţă, pompierii militari mureşeni au fost solicitaţi să intervină pentru gestionarea mai multor incendii produse la locuinţe şi anexe gospodăreşti, în mai multe localităţi din judeţ. Toate evenimentele au fost gestionate fără victime”, anunţă, sâmbătă dimineaţă, ISU Mureş, potrivit News.ro.

Astfel, a fost semnalat un incendiu la acoperişul unei anexe gospodăreşti din localitatea Beica de Jos.

La faţa locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Reghin, cu două autospeciale de stingere, o ambulanţă SMURD, precum şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Beica de Jos.

„Incendiul a fost lichidat în limitele găsite, fără a se înregistra victime. În urma evenimentului, a ars acoperişul anexei pe o suprafaţă de aproximativ 20 de metri pătraţi”, a transmis sursa citată.

Tot în cursul nopţii trecute, a fost semnalat un incendiu la o casă de locuit din localitatea Hodac.

„La faţa locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Reghin, cu două autospeciale de stingere, o ambulanţă SMURD, precum şi Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă Hodac, Ibăneşti şi Gurghiu. Incendiul a fost lichidat, fără a se înregistra victime. În urma evenimentului, a ars acoperişul casei pe o suprafaţă de aproximativ 60 de metri pătraţi”, au precizat pompierii.

De asemenea, în jurul orei 03:00, pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgu Mureş au intervenit cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD B2, alături de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Acăţari, pentru lichidarea unui incendiu produs la o anexă gospodărească din localitatea Corneşti, comuna Crăciuneşti.

În urma evenimentului, a fost afectată o anexă gospodărească pe o suprafaţă de aproximativ 20 de metri pătraţi. Nu au fost înregistrate victime, iar, preventiv, a fost evacuată o butelie de GPL.

„Dimineaţă, în jurul orei 07:30, pompierii militari din cadrul Detaşamentului Târgu Mureş au intervenit cu trei autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD pentru lichidarea unui incendiu produs la o casă de locuit situată pe strada Gheorghe Doja”, au precizat reprezentanţii ISU Mureş.

Incendiul a fost lichidat, fără a se înregistra victime. În urma evenimentului, au fost afectaţi aproximativ 40 de metri pătraţi.

