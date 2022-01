Rafila spune că nu are „niciun fel de reţinere” să-și vaccineze anti-COVID copilul de 11 ani: „Nu e nimic fenomenal”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila spune că nu are „niciun fel de reţinere” să îşi vaccineze copilul împotriva SARS-CoV-2, acesta fiind pregătit şi chiar ştie despre discuţiile legate de utilitatea serului.

Prezent duminică la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ministrul Sănătăţii a fost întrebat dacă are curaj să îşi vaccineze copilul.

„Aici nu este vorba curaj, e vorba de o manoperă medicală care previne o boală sau posibilele complicaţii şi nu am niciun fel de reţinere în a face acest lucru. Chiar mă întreabă când îl vaccinez. Eu nu pot să îl vaccinez înainte să existe vaccin. El va fi disponibil începând cu ziua de 26 ianuarie (pentru copiii cu vârsta între 5 şi 11 ani - n.r.). Discuţiile legate de utilitatea vaccinării le ştie. L-am vaccinat şi împotriva gripei, am făcut-o şi anul trecut. Deja aici am o componentă proactivă, e pregătit şi mă întreabă când urmează să facem acest lucru", a răspuns Rafila, potrivit Agerpres.

În opinia sa, nu este nimic „spectaculos” în a vaccina copiii împotriva COVID şi ar trebui introdusă în şcoli o materie de studiu privind prevenţia pe partea de sănătate.

„Nu este nimic fenomenal, spectaculos, cred că nouă ne lipseşte foarte mult partea asta de educaţie pentru sănătate, mai ales în domeniul prevenţiei, care nu înseamnă neapărat vaccinare, sunt multe alte lucruri care se leagă de prevenţie. Şi dacă am reuşi în şcoli să introducem o astfel de disciplină serios făcută, după o curriculă, cu personal pregătit, o disciplină care să facă parte din curricula obişnuită de pregătire a elevilor, ar fi un mare câştig pe termen mediu şi pe termen lung, pentru că am avea o populaţie mult mai sănătoasă, care ar avea nevoie de mult mai puţine servicii de sănătate şi cred că ar putea să contribuie mult mai serios la dezvoltarea ţării", a explicat ministrul Sănătăţii.

