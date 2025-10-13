Live TV

Rafila: Alegerile la Capitală se pot desfăşura oricând, fie candidat comun al coaliției, sau fiecare partid cu candidat propriu

Data actualizării: Data publicării:
rafila face declaratii
Alexandru Rafila. Foto: Profimedia

Purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, a delcarat luni că alegerile pentru Primăria Capitalei se pot desfăşura oricând, inclusiv în acest an, cu respectarea unor principii şi anume fiecare dintre partidele coaliţiei fie au un candidat propriu, fie există un candidat comun al coaliţiei.

„După cum ştiţi, Guvernul României este cel care aprobă, prin hotărâre, data alegerilor. Alegerile se pot desfăşura oricând, se pot desfăşura inclusiv în acest an, cu respectarea unor principii pe care atât eu cât şi colegii noştri le-am expus foarte clar. Trebuie să existe un protocol clar de organizare acestor alegeri în care fiecare dintre partidele componentele acestei coaliţii fie au un candidat propriu, fie există un candidat comun al coaliţiei”, a spus Alexandru Rafila, după şedinţa PSD. El a precizat că este o chestiune de principiu, scrie News.ro.

„Nu poţi să fii în coaliţie la Guvern şi să faci o altă coaliţie, de exemplu, la alegerile pentru Primăria Capitalei”, a arătat Rafila.

Potrivit lui Alexandru Rafila, aceste aspect trebuie clarificate de la început lucrurile, pentru că altfel, cădem într-o chestiune care nu are raţiune din punct de vedere politic.

„Nu poţi să soliciţi sprijinul şi contribuţia importantă a Partidului Social-Democrat în cadrul Guvernului şi, pe de altă parte, să existe posibilităţi care să infirme coaliţia aflată la guvernare, printr-o altă decizie la nivelul alegerilor de la nivelul municipiului”, a mai arătat Rafila, adăugând că speră ca acest subiect să fie tranşat în coaliţie.

Întrebat despre o candidatură a lui Sebastian Burduja din partea PNL, Rafila a arătat că nu are niciun fel de element care să-i spună că Burduja doreşte să candideze.

„În mod evident, o astfel de decizie trebuie să desemneze un candidat şi trebuie să existe un consens. Nu are importanţă dacă candidatul este de la PSD”, a afirmat Alexandru Rafila.

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Screenshot 2025-10-11 213821
1
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
2
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
3
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
profimedia-1029625023
4
„Șoferi la război.” Noua metodă a lui Putin prin care îi păcălește pe ruși să lupte pe...
doctor, cezariana, nastere
5
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar...
Rezervă neutilizată la România - Austria, Florin Tănase a rupt tăcerea: ”Nu e posibil așa ceva”
Digi Sport
Rezervă neutilizată la România - Austria, Florin Tănase a rupt tăcerea: ”Nu e posibil așa ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Schimbări majore în Strategia Națională de Apărare, anunțate de...
volodimir zelenski si donald trump dau noroc in biroul oval
Volodimir Zelenski merge la Washington pentru a discuta față în față...
Johann Wadephul
Germania anunță că va oferi sprijin României împotriva Rusiei...
sorin grindeanu face declaratii
Noua strategie a PSD: social-democrații renunță la „progresism”...
Ultimele știri
Rusia susține armistițiul dintre Hamas și Israel, dar planul lui Trump privind statul palestinian este prea vag, anunță Serghei Lavrov
Trump a ajuns la summitul de pace din Sharm el-Sheikh. Președintele SUA a spus că a doua fază a discuţiilor pentru Gaza este în curs
Metoda prin care Rusia îi plătește pe sabotorii din Europa pentru a-și ascunde urmele, dezvăluită de un oficial polonez
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
usr
Lider USR: „Coaliţia trebuie să decidă data alegerilor din București”. Partidul cere sancțiuni pentru nerespectarea termenelor legale
Robinet de termoficare
Sute de blocuri și două spitale din București rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica finalizează lucrările de modernizare
insula
Insula care a fost scoasă la vânzare la prețul unui apartament din București: „Un refugiu cu adevărat unic”. Unde este situată
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Amânarea lor este un abuz în serviciu. Unii vor să conducă fără mandat”
bloc inundat
Bloc inundat de ploi, după o renovare ratată. Coșmarul pe care îl trăiesc zeci de oameni, care s-au trezit că le plouă în case
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună în public. Ce relație au cei doi după divorț: „Între ei nu...
Cancan
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Fanatik.ro
Președintele Cristi Balaj pleacă de la CFR Cluj! Primele reacții ale lui Balaj și ale patronului Neluțu...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Mara Burcă, mesaj după România – Austria. Ce problemă a avut soția fotbalistului Andrei Burcă înainte de meci
Adevărul
Soluția unui șofer român de camion pentru a-și recupera salariile restante. „Îl voi returna doar când îmi voi...
Playtech
Cod Rutier 2025: Regula îi vizează pe șoferii cu permis categoria B. Ce prevede legea mai aspră
Digi FM
Un tânăr nepalez s-a filmat dansând pe manele cu soția sa, o româncă din București, în țara lui natală...
Digi Sport
O vedetă a vrut să treacă granița în Serbia, dar a rămas ”blocată”: ”Au emis mandat de arestare pe numele meu”
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Presiunea prin „Tomahawk”. Cum ar putea Rusia să contracareze temutele rachete americane. Explicațiile...
Newsweek
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii
Digi FM
Ce vrea să facă Angelina Jolie imediat ce copiii ei cei mici vor deveni majori: "Așteaptă momentul de ani...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fiul îndurerat al lui Diane Keaton, omagiu special adus mamei sale. Sarah Paulson și Ben Affleck, la...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...