Rafila îl atacă pe consilierul prezidențial Ludovic Orban, după ce acesta a criticat PSD: A debutat nepotrivit în echipa președintelui

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila
Fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rafila. Foto: Profimedia
Reacție dură a lui Rafila

Este scandal între PSD și Ludovic Orban, noul consilier al președintelui Nicușor Dan. Orban susține că Partidul Social Democrat este nereformat și l-a criticat pe Sorin Grindeanu, despre care spune că are un mare handicap, fiind primul premier pus de Liviu Dragnea în 2017. Ludovic Orban a debutat nepotrivit în echipa președintelui! Nu a înțeles că un consilier prezidențial are datoria de a media, nu de a face analize politice în spațiul public”, a fost replica venită din partea fostului ministru social-democrat al Sănătății, Alexandru Rafila.

Consilierul prezidențial Ludovic Orban i-a criticat aspru pe social-democrați, despre care a afirmat că „nici măcar n-au început să meargă pe un drum al reformei”.

Trebuie să o spunem în mod deschis şi onest: o reformă în PSD prespune foarte mulţi paşi. Nici măcar n-au început să meargă pe un drum al reformei. (...) E nevoie de reformă în toate partidele, inclusiv în USR, din punctul meu de vedere. În toate partidele este nevoie de o democratizare reală. Nu poţi avea o democraţie funcţională dacă nu ai partide democratice”, a declarat Orban.

Acesta l-a criticat și pe Sorin Grindeanu, despre care a spus că are un handicap de pornire, pentru că el a fost primul premier investit, propus de Liviu Dragnea şi sunt destul de multe semne de întrebare”.

Afirmațiile lui Ludovic Orban a stârnit revolta unuia dintre social-democrați.

Într-o postare pe Facebook, fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a precizat că Ludovic Orban a debutat nepotrivit în echipa președintelui! Nu a înțeles că un consilier prezidențial are datoria de a media, nu de a face analize politice în spațiul public. Mai ales când analiza este vădit părtinitoare și transmite informații neadevărate. PSD nu a modificat nicio măsură luată în coaliție, ci dimpotrivă, a cerut ca toate deciziile să fie luate prin consens, așa cum a fost stabilit în protocolul Coaliției”.

 

Pot accepta că domnul Ludovic Orban nu cunoaște aceste aspecte simple și nu este familiarizat cu ideea că fiecare partid din cele patru, inclusiv PSD, are un punct de vedere care trebuie respectat! Noi nu am intrat la guvernare ca să asistăm impasibili la luarea unor decizii, pe care doar să le validăm prin vot”, a continuat Rafila, adăugând că este curios dacă Ludovic Orban a avut mandat din partea Președintelui României să facă asemenea afirmații”.

Ludovic Orban face parte dintr-o instituție foarte importantă în statul român, dar probabil că are nevoie de timp să se familiarizeze cu rigorile noului rol, a mai precizat Rafila.

Până atunci, cred că mandatul de consilier prezidențial a debutat într-o manieră total nepotrivită! Sper însa că va continua mai bine. Altfel, aceste intervenții ale domnului Orban, lipsite de argumente, ar părea mai degrabă o reîntoarcere la epoca in care guvernul, condus de domnia sa, a blocat țara în primii doi ani ai pandemiei!”.

Ludovic Orban a povestit, în exclusivitate la Digi24, cum a ajuns să fie numit consilier prezidențial de Nicușor Dan. Fostul premier și lider al PNL a amintit de faptul că a fost mereu un susținător al actualului președinte, atât la primărie, cât și în cursa pentru Palatul Cotroceni.

