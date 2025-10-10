„Pot accepta că domnul Ludovic Orban nu cunoaște aceste aspecte simple și nu este familiarizat cu ideea că fiecare partid din cele patru, inclusiv PSD, are un punct de vedere care trebuie respectat! Noi nu am intrat la guvernare ca să asistăm impasibili la luarea unor decizii, pe care doar să le validăm prin vot”, a continuat Rafila, adăugând că este curios dacă Ludovic Orban „a avut mandat din partea Președintelui României să facă asemenea afirmații”.
Ludovic Orban face parte dintr-o instituție foarte importantă în statul român, dar probabil că are nevoie de timp să se familiarizeze cu rigorile noului rol, a mai precizat Rafila.
„Până atunci, cred că mandatul de consilier prezidențial a debutat într-o manieră total nepotrivită! Sper însa că va continua mai bine. Altfel, aceste intervenții ale domnului Orban, lipsite de argumente, ar părea mai degrabă o reîntoarcere la epoca in care guvernul, condus de domnia sa, a blocat țara în primii doi ani ai pandemiei!”.
Ludovic Orban a povestit, în exclusivitate la Digi24, cum a ajuns să fie numit consilier prezidențial de Nicușor Dan. Fostul premier și lider al PNL a amintit de faptul că a fost mereu un susținător al actualului președinte, atât la primărie, cât și în cursa pentru Palatul Cotroceni.