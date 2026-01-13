Live TV

Rogobete: În sistemul de sănătate economiile se fac în alte zone, nu la salarii. Medicii oricum nu sunt plătiți la nivelul lui 2026

Data publicării:
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, marţi, că în sistemul de sănătate economiile se fac „în alte zone”, nu la salariile sau veniturile personalului medical şi auxiliar. Personalul medical oricum nu este plătit la nivelul anului 2026, a subliniat ministrul.

„Eu ştiam că în această perioadă toate ministerele lucrează la bugetul pe anul viitor, lucru pe care îl facem. Drept dovadă, mâine va exista o întâlnire la Guvern cu fiecare ministru în parte pentru a discuta bugetul pe domenii. Discuţia cu reducerea fondului de salarii nu este de acum, este veche. (...) Eu am spus de fiecare dată şi spun şi acum: în sistemul de sănătate economiile se fac în alte zone, nu la salariile sau veniturile personalului medical, personal medical care oricum nu este plătit la nivelul anului 2026 şi aici mă refer la plata gărzilor. Ar fi culmea (să se taie salariile), în condiţiile în care sunt spitale în care nu avem personal să acoperim gărzile, să mai dăm şi afară din personalul existent sau care face mai multe gărzi decât ar trebui să facă pentru a acoperi normativul”, a explicat ministrul, la Antena 3, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, reducerea fondului de salarii se poate face pe anumite componente administrative, fără a afecta personalul medical şi auxiliar din unităţile sanitare.

„Sănătatea are o componentă administrativă - Ministerul Sănătăţii, Direcţii de sănătate publică şi aşa mai departe - şi are zona medicală. Sigur că reducerea fondului de salarii se poate face pe componenta administrativă fără a afecta activitatea personalului medical şi auxiliar din unităţile sanitare”, a afirmat Rogobete.

El a adăugat că în Sănătate deja au fost luate măsuri prin care s-au economisit mai multe miliarde de lei.

„Sănătatea şi-a făcut treaba. Noi am avut deja măsuri prin care am economisit în interiorul sistemului câteva miliarde bune care vor fi realocate şi reinvestite pentru a face acest sistem să fie funcţional. Nu vreau să mă antepronunţ. Eu nu am avut încă nicio discuţie pe acest subiect cu premierul. Până la urmă, Guvernul este condus de către premier. Aşteptăm aceste întâlniri, aceste decizii, haideţi să vedem cum va arăta bugetul pe anul acesta. Sigur că, în funcţie de toţi aceşti indicatori, putem să ajungem la o concluzie şi să ieşim public să spunem ce vom facem, cum vom face sau cum s-a făcut”, a transmis ministrul Rogobete.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
powell si trump
1
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
3
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Oana Gheorghiu:
4
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
5
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu...
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Digi Sport
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
baie la copca
Baie la copcă, la -7° Celsius, minute în șir. Mai mulți tineri din Timiș au acceptat provocarea: „La un moment dat, ți se pare caldă”
interviu angajare job shutterstock_485076070
Din iunie 2026, salariile vor fi afișate în anunțurile de angajare. Ce obligații vor avea firmele și ce drepturi vor primi angajații
fetita la medic pediatru spital
Camerele de gardă ale spitalelor din toată țara sunt pline de pacienți cu gripă sau infecții respiratorii. Apelul medicilor
Perfuzie în mâna unui copil internat în spital.
Copil de doi ani, în moarte cerebrală după o operație la Spitalul Județean Constanța. Familia acuză neglijență medicală
alexandru muraru alexandru rogobete
Ceartă politică între PNL Iași și ministrul Sănătății Alexandru Rogobete după scandalul privind decesul de la Spitalul Buzău
Recomandările redacţiei
GettyImages-2221346686
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia...
ilie bolojan inquam george calin
Bolojan i-a trimis lui Nicușor Dan propunerea de revocare a...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține...
ID53899_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CSM cere Guvernului deblocarea concursurilor de admitere în...
Ultimele știri
Rețelele sociale sub restricții: Franța urmează exemplul Australiei și vrea interzicerea accesului pentru adolescenți sub 15 ani
Prim-ministrul Groenlandei are un mesaj tranșant pentru Trump: „Preferăm Danemarca în locul Statelor Unite. Și NATO, și UE”
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vanessa Williams recunoaște că după 60 de ani a început să folosească injecții de slăbit: Vreau să arăt bine...
Cancan
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Fanatik.ro
Tragedie! Fostul fotbalist de Champions League a murit la doar 42 de ani
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
Uluitor! Mirel Rădoi ar fi plecat în Arabia Saudită să semneze contractul, dar a avut parte de o surpriză...
Adevărul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din...
Playtech
Cum setezi aerul condiționat pe căldură când sunt temperaturi negative
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
Pro FM
Blanket, apariție rară într-un moment tensionat pentru familia sa. Cum a fost surprins fiul lui Michael...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Macron insistă să negocieze cu Putin. Cum ar trebui decriptat la București planul Franței: „E liderul de care...
Newsweek
Modificările la pensiile militare duc la „dezertarea” a 23.000 de angajați. „Sistemul de apărare va colapsa”
Digi FM
Eclipsa totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Momentul când o pisică distruge rezoluțiile de Anul Nou ale stăpânei sale: „E 5 ianuarie și deja au fost...
Film Now
Priviri complice și gesturi tandre chiar pe covorul roșu. Mila Kunis și Ashton Kutcher, în centrul atenției...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...