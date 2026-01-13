Rogobete: În sistemul de sănătate economiile se fac în alte zone, nu la salarii. Medicii oricum nu sunt plătiți la nivelul lui 2026

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, marţi, că în sistemul de sănătate economiile se fac „în alte zone”, nu la salariile sau veniturile personalului medical şi auxiliar. Personalul medical oricum nu este plătit la nivelul anului 2026, a subliniat ministrul.

„Eu ştiam că în această perioadă toate ministerele lucrează la bugetul pe anul viitor, lucru pe care îl facem. Drept dovadă, mâine va exista o întâlnire la Guvern cu fiecare ministru în parte pentru a discuta bugetul pe domenii. Discuţia cu reducerea fondului de salarii nu este de acum, este veche. (...) Eu am spus de fiecare dată şi spun şi acum: în sistemul de sănătate economiile se fac în alte zone, nu la salariile sau veniturile personalului medical, personal medical care oricum nu este plătit la nivelul anului 2026 şi aici mă refer la plata gărzilor. Ar fi culmea (să se taie salariile), în condiţiile în care sunt spitale în care nu avem personal să acoperim gărzile, să mai dăm şi afară din personalul existent sau care face mai multe gărzi decât ar trebui să facă pentru a acoperi normativul”, a explicat ministrul, la Antena 3, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, reducerea fondului de salarii se poate face pe anumite componente administrative, fără a afecta personalul medical şi auxiliar din unităţile sanitare.

„Sănătatea are o componentă administrativă - Ministerul Sănătăţii, Direcţii de sănătate publică şi aşa mai departe - şi are zona medicală. Sigur că reducerea fondului de salarii se poate face pe componenta administrativă fără a afecta activitatea personalului medical şi auxiliar din unităţile sanitare”, a afirmat Rogobete.

El a adăugat că în Sănătate deja au fost luate măsuri prin care s-au economisit mai multe miliarde de lei.

„Sănătatea şi-a făcut treaba. Noi am avut deja măsuri prin care am economisit în interiorul sistemului câteva miliarde bune care vor fi realocate şi reinvestite pentru a face acest sistem să fie funcţional. Nu vreau să mă antepronunţ. Eu nu am avut încă nicio discuţie pe acest subiect cu premierul. Până la urmă, Guvernul este condus de către premier. Aşteptăm aceste întâlniri, aceste decizii, haideţi să vedem cum va arăta bugetul pe anul acesta. Sigur că, în funcţie de toţi aceşti indicatori, putem să ajungem la o concluzie şi să ieşim public să spunem ce vom facem, cum vom face sau cum s-a făcut”, a transmis ministrul Rogobete.

