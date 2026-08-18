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Accidentul autocarului polonez din Ungaria soldat cu 12 morți: șoferul a fost arestat preventiv

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autocar rasturnat pe autostrada ungaria
Accident grav pe autostrada M3 din Ungaria: un autocar polonez s-a răsturnat, provocând 12 decese și peste 20 de răniți. Foto: Profimedia
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Un tribunal ungar a decis marţi plasarea în arest preventiv a şoferului autocarului polonez implicat duminică într-un grav accident, soldat cu 12 morţi şi alte câteva zeci de răniţi, pe autostrada M3 în estul Ungariei.

Tribunalul districtual din Miskolc a declarat marţi că a dispus plasarea şoferului în arest pentru 30 de zile, transmit agenţiile de presă MTI şi Reuters, preluate de Agerpres.

Şoferul este bănuit că a adormit în timp ce conducea autocarul ce transporta 57 de persoane care se întorceau în Polonia dintr-un pelerinaj religios în sud-vestul Bosniei. În tragedie, produsă duminică în jurul orei locale 01:00 în apropierea oraşului ungar Mezokeresztes, 12 persoane au decedat, trei au suferit răni care le pun viaţa în pericol şi alte 20 au fost grav rănite.

Poliţia l-a plasat în arest pe şofer şi l-a interogat sub suspiciunea de a cauzare din neglijenţă a unui accident rutier soldat cu victime multiple.

„Potrivit anchetei preliminare, şoferul era incapabil să opereze în siguranţă vehiculul. El a adormit din cauza oboselii”, au declarat procurorii într-un comunicat.

Conform legislaţiei ungare, un suspect poate fi ţinut în arest cel mult 72 de ore fără ordin judecătoresc, astfel că procurorii au cerut plasarea şoferului în arest preventiv de teamă ca acesta să nu fugă ori să influenţeze desfăşurarea investigaţiei.

Editor : B.E.

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