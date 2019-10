Românii îşi cumpără rinichi pe piaţa neagră, medicii îi umilesc. "Aveam 6 milioane de 10 lei, medicul i-a aruncat, erau prea puţini"

Românii se vând la bucată pe un site de anunțuri online, iar statul român este fără reacție de 12 ani. Chiar dacă tot mai multe voci vorbesc de trafic de organe în România, oficialii din instituțiile publice, în loc să facă sesizări penale, dezmint de câte ori au ocazia realitatea. Anunţuri online.ro este platforma unde cei mai săraci oameni din România își vând rinichii, pentru o viață mai bună.

„La prima vedere, nimic neobișnuit, pare o platformă unde oamenii dau diverse anunțuri de vânzare cumpărare. Dacă ne uităm însă mai atent, găsim rubrica vânzare rinichi. Ni se explică ce este rinichiul, iar în acest moment sunt peste 600 de astfel de anunţuri. Oamenii îşi vând un rinichi pentru diverse sume de bani, 15.000 de euro, 50.000 de euro...

Am vrut să ne convingem că anunțurile nu sunt făcute în glumă. Am sunat câțiva dintre acești oameni. Am vrut să vedem ce i-a împins să ia o astfel de decizie, dacă sunt cu adevărat dispuși să vândă o parte din ei pentru a face rost de bani. Prima cu care ne-am întâlnit este Maria. Are 24 de ani. A răspuns la telefon imediat, dar nu putea să vorbească despre acest subiect pentru că era la serviciu și nu voia să afle colegii. Ne-am întâlnit mai târziu, într-un restaurant din București”, relatează reporterul Digi24.

Maria: Alor mei nu le-am spus încă. Nu ar fi de acord.

„M-am interesat așa să văd cam ce se întâmplă dacă donezi ceva și am citit sfaturi de la câțiva medici, am citit pe net, nu am stat de vorbă cu niciunul și părea ok. Nu ar fi ceva care să-mi dea viața peste cap”, îşi justifică fata gestul.

Maria cere pentru rinichiul ei tânăr, extrem de căutat de cei care au probleme de sănătate, 80.000 de euro. Este foarte hotărâtă. Are nevoie de bani pentru a-și deschide o afacere. Povestește că s-a săturat să lucreze pe bani puțini, la patron: „Cu 20 de milioane nu e ok şi nu poţi să speri la mai mult că n-ai unde sau n-ai la ce acolo. E greu, dar măcar sunt mai multe oportunităţi.

Să investesc 50-60.000 de euro intr-o afacere, dar măcar ştii că îţi vine profit. Cam asta e gândirea mea. O fi bună, n-o fi bună, e a mea. Am lucrat într-un hipermarket, lucram 10 ore, weekendul de 16 ore, plus de luni până vineri, 500 de lei.

Probabil nici eu ca părinte, dar noi suntem mai altfel. Generaţia noastră e mai deschisă. Acum când eşti mamă, nu stiu”.

Pentru a-și putea vinde rinichiul Maria trebuie să facă analize pentru a vedea dacă este compatibilă cu persoana care are nevoie de el. Și în această privință are totul pregătit.

„Toate analizele le fac la ...... Oriunde merg chiar dacă e privat au medici foarte buni. Am văzut diferenţa, am fost cu prietene pe la spital.Sunt ok. Doar câteodată mai am tensiunea, ba mai mică, ba mai mare. Asta e singura chestie pe care o am”.

Pacientă: Am văzut un caz în care un medic a trebuit să facă un transplant şi s-a gândit că ar fi ok să mai rupă puţin din ficat

Maria este dispusă să iși riște viața. Gândul că va avea bani o face să treacă peste orice frică.

„Atâta timp cât medicul e bun, eu aşa consider, nu are ce să dea greş. Că el vede oricum dacă nu-ţi mai rezista inima, ştie ce face”, spune tânăra.

Maria știe că există piața neagră de organe și a auzit de multe ori cum se procedează. Mărturisește că are totusi o teamă.

Maria: Am văzut un caz în care un medic a trebuit să facă un transplant şi s-a gândit că ar fi ok să mai rupă puţin din ficat sau nu ştiu de pe unde.

Reporter: Din ficat şi să-l puna la altcineva?

Maria: Ei îşi iau bani. Noi dacă facem operaţia, în sala de operaţii o să fiu doar eu şi medicul, dumneavoastră n-o să fiţi şi poate să se uite puţin mai într-o parte aşa, că nu e nimic. Nu simţi. Oricum ficatul se regenerează şi pentru o chestiuţă din asta îşi iau banii”.

Oamenii îşi vând rinichii pentru a-şi plăti ratele la casă şi a-şi putea creşte copiii

„Câteva zile mai târziu ne-am întâlnit cu un alt abonat al site-ului unde se vând rinichi. O să îi spunem Mihai. Este tânăr. Are în jur de 30 de ani și un copil de crescut. Povestește că a luat această decizie drastică, pentru că vrea să facă rost de bani pentru a-și plăti ratele la casă.

Pentru rinichiul său vrea 15.000 de euro. A făcut până acum teste de compatibilitate cu 4 pacienți, dar a fost incompatibil. L-am însoțit la întâlnirea cu un alt posibil cumpărător, la un spital din Bucureşti: o femeie care face dializă de 3 ani și vrea să scape de acest chin. L-a găsit pe Mihai pe siteul cu anunțuri. I-a plătit drumul până la București ca să facă analizele necesare. Femeia are totul pregătit, știe că ce face este ilegal, dar ne spune că mai știe ceva despre medici. Ceva ce îi dă curaj”, relatează reporterul Digi24.

„Staţi liniştită că corb la corb nu îsi scoate ochii. Ei ştiu. Şi dacă îsi va da seama nu va fi nicio problemă? Nu contează, nu vă fie frică, nu contează. Ei toti ştiu treaba asta.”, spune femeia

Legal cei doi ar putea face transplantul doar dacă ar fi rude. Cum nu sunt, au mers la un notar în fața căruia au declarat că fac parte din aceeași familie. Până să afle dacă sunt compatibili, Mihai, care continuă să caute alți posibili cumpărători e dispus să vândă rinichiul şi reporterului Digi24. Ca să nu dea de bănuit vrea să se facă testele de compatibilitate la un alt spital.

„Să mergeţi la Iaşi.

Merg unde îmi spui tu.

Ca să nu-l mai prindă pe aici. E al doilea aici, îl prinde”

În România nu a fost nimeni prins pentru astfel de fapte, chiar dacă în spațiul public au apărut de multe ori suspiciuni despre cazuri de transplant ilegal. Cel mai cunoscut este cel al lui Alexandru Arşinel, care ar fi sărit lista de așteptare și a fost transplantat imediat, în condițiile în care unii pacienți așteaptă și ani de zile.

Pacienții povestesc că la începutul anilor 2000 făceau rost de rinichi ca la piață

Singura grijă a lor era să facă rost de bani. Ioana avea rinichi polichistici și a ajuns să facă insuficiență renală. Medicul care o îngrijea a anunțat-o că trebuie să-i scoată rinichii și trebuie să găsească un donator. Și Ioana l-a găsit.

„Prin anunţuri la un ziar local. Am zis că eu caut donatori. Mi-au interzis să spun că eu cumpăr rinichi, că eu aşa iniţial am vrut, să dau anunţul. Era o practică foarte căutată, mai ales în zona Moldovei. Am primit telefon de la Bacău, din toate părţile. Oameni chiar amărâţi care şi-ar fi dat un rinichi pentru a-şi rezolva problemele financiare”.

Știa că e ilegal ce face, dar era dispusă să facă orice ca să își salveze viața. Singură, pentru că din partea medicilor povestește că a primit numai umilință.

Ioana: Nu aveai nicio şansă să iei un rinichi de pe lista de aşteptare, acolo nu se respecta nimic, nu era nicio procedură.. Am crezut că este o şansă, dar când am văzut ce harababură e acolo şi goana după bani...

Reporter: Aţi ajuns pe lista de aşteptare?

Ioana: Nu ştiu ce listă era şi eu m-am dus şi am făcut analize, am tot aşteptat. Şi mi-au spus că: băi, amărâto, de unde crezi că pot eu să scot rinichi acuma... Caută-ţi şi vino”.

A găsit donatorul, dar mai avea nevoie de bani. S-a împrumutat, dar tot nu a strâns suficient ca să plătescă rinichiul salvator.

Ioana: Am vândut casa ca să îmi dau datoriile. La donator i-am dat 7.000 de euro atunci şi ce am mai cheltuit în spital... La profesor 500 de euro”.

Pacientă, umilită de medic: Medicul a văzut punga cu bani, le-a făcut un vânt şi au sărit de pe masa aia şi s-au împrăştiat pe jos

Nu a scăpat însă de umilințe.

„Aveam 6 milioane de 10 lei, cum erau atunci banii. Erau într-o pungă cum i-am luat. Am zis că îi dau să fac tot ce e posibil, să rezolv problema şi m-am dus şi am scos punga de sub halat şi i-am dat- o şi a văzut mărunţişul şi mi-a zis că vin cu ăştia şi le-a făcut un vânt şi au sărit de pe masa aia şi s-au împrăştiat pe jos. Şi m-am gândit: ce bun e profesorul, că nu îmi ia banii şi m-am aplecat să îi iau. Când colo, erau prea puţini”, povesteşte femeia.

Odată plătit rinichiul faptul că donatorul nu era rudă cu Ioana nu a mai fost o problemă.

Reporter: Persoanele de acolo au ştiut că persoana respectivă nu vă este rudă?

Ioana: Da, s-a ştiut, pentru că m-au întrebat doctorii. Se vedea şi la analize că nu suntem. N-au comentat nimic”.

Era însă o ilegalitate.

Ioana: Erau transplanturi cu donatori, nu eram singură. Se făceau foarte foarte multe transplanturi cu donatori veniţi să îşi dea rinichiul fără a fi neamuri

Tragedia Ioanei continuă și astăzi. Fiica ei are aceeași boală și Ioana se teme că va veni momentul când va avea și ea nevoie de transplant. Este motivul pentru care s-a hotărât să vorbească despre toate aceste ilegalități pe care oamenii sunt dispusi să le facă pentru a-și salva viață.

„Nu aş vrea să treacă şi ea prin ce am trecut eu, să îşi vândă casa să facă rost de rinichi, ci să beneficieze de o lege a transplantului clară şi transparentă şi să îşi rezolve problema cu toată încrederea”, afirmă ea.

Săptămâna viitoare, la Digi24 vom vorbi tot despre piaţa neagră de organe din România. De data asta cu autoritățile. Cum este posibil să existe un site unde oamenii îşi vând rinichii şi ce fac autoritățile pentru cei care au nevoie de organe pentru transplant?

Silvia Tăbușcă, reprezentant ONG: „În 2015 a venit în România la invitaţia noastră un fost raportor special ONU pe sclavie modernă, în perioada mandatului dumneaei monitorizând România. A menţionat că trebuie să ne gândim la perspectiva transplantului şi traficului de organe din prisma reţelelor de organe şi din prisma unei afaceri. Interesul reţelelor este acela de a câştiga cât mai mulţi bani şi am început să ne uităm peste datele statistice.

