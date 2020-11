Rusia susţine că vaccinul Sputnik V este mai eficient decât vaccinul Pfizer-BioNTech

Rusia susţine că vaccinul Sputnik V are o eficienţă de 92% împotriva coronavirusului, transmite Reuters, preluată de Agerpres. Acest grad de eficiență este mai mare decât cel anunțat de companiile Pfizer și BioNTech pentru produsul lor, 90%.

Anunţul făcut miercuri la Moscova se bazează pe publicarea rezultatelor iniţiale ale testării avansate pe pacienţi umani, fiind al doilea în cadrul cursei internaţionale pentru găsirea soluţiei de combatere a pandemiei de COVID-19. Rezultatele interimare provin de la primii 16.000 de participanţi la studiu, care au primit ambele doze din vaccinul în două etape, a precizat Fondul Rus de Investiţii Directe (RDIF).

Aşa-numita fază a treia a testării produsului Institutului Gamaleia are loc în 29 de clinici din Moscova şi va implica în total 40.000 de voluntari, dintre care un sfert vor primi o injecţie placebo. RDIF afirmă că şansele de îmbolnăvire sunt cu 92% mai mici pentru cei vaccinaţi cu Sputnik V, faţă de cei cărora li s-a administrat un placebo. Rata respectivă este cu mult mai mare decât cea de 50% stabilită de Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (US Food and Drug Administration, FDA) ca prag pentru vaccinuri.

Sputnik V a fost înregistrat pentru uzul public în august. Rusia a fost prima ţară care a acordat o astfel de certificare, însă înainte de începerea testelor pe scară largă, care a avut loc abia în septembrie.

"Arătăm, pe bază de date, că avem un vaccin foarte eficient", a declarat şeful RDIF, Kirill Dimitriev. El a adăugat că este un eveniment despre care cercetătorii le vor povesti într-o bună zi nepoţilor.

Sputnik V vs. Pfizer-BioNTech

Vaccinul Sputnik V este proiectat să declanşeze o reacţie cu ajutorul a două doze, administrate la interval de 21 de zile, pe baza unor vectori virali care în mod normal provoacă răceala obişnuită la om - adenovirusurile Ad5 şi Ad26.

Cu numai două zile înainte, luni, Pfizer şi BioNTech anunţaseră că au obţinut un vaccin cu eficienţă de 90%, folosind o tehnologie cu ARN mesager, care declanşează o reacţie imunitară fără a folosi agenţi patogeni cum ar fi particulele virale.

A treia fază a testelor clinice (testarea eficacității și siguranței la scară largă) făcute de Pfizer a implicat 43.538 de participanți injectați. Aceștia au primit fie două doze de imunizant sau două doze de placebo, 90% dintre participanți fiind protejați de virus în 28 de zile de la injecție.

“Astăzi este o zi măreață pentru știință și umanitate. Primul set de rezultate din Faza a 3-a de testare a vaccinului COVD-19 oferă dovada inițială privind abilitatea vaccinului de a preveni COVID-19”, a spus președintele și directorul executiv al Pfizer, Albert Bourla.