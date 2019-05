Situație revoltătoare. Un bătrân, operat abia după ce rudele au cumpărat ser fiziologic

Situaţie revoltătoare la un spital din Gorj, unde un bătrân în stare gravă n-a fost băgat în sala de operaţie până când rudele n-au cumpărat ser fiziologic. Chiar dacă este un medicament banal, acesta nu se regăsea în stocul de urgenţă. La aceeaşi unitate medicală, pacienţii cumpără cutii întregi de glucoză în baza unor fiţuici scrise de medici, dar de pe care lipseşte parafa aşa că oamenii nu-şi pot recupera banii. Cazul va fi anchetat de Casa de Asigurări, DSP şi Ministerul Sănătăţii unde au ajuns mai multe sesizări.

Actualizare 09:00 - „Vorbim despre o situație de nerespectare a legii pentru că legea este foarte clară. Ministerul Sănătății a stabilit un cadru legal, CAS s-a autosesizat pentru că este vorba de nerespectarea serviciilor contractuale”, declară Sorina Pintea, ministrul Sănătății.

„Ser, glucoză, da. Ia uitaţi, ser, flacoane 6, glucoză, flacoane 6”, spune nepoata unui pacient.



Sunt medicamente simple, care nu ar trebui să lipsească dintr-un spital. Cu toate acestea, lipsesc de multe ori. Medicii le prescriu multor pacienţi ce trebuie să cumpere ca să fie trataţi în spital. I s-a întâmplat şi acestei tinere când a mers cu bunicul ei în spital. Aproape de miezul nopţii, a fost trimisă la farmacie să cumpere ser fiziologic fără de care bunicul ei nu putea fi operat.



„Ne-au spus că trebuie să aducem zece bucăţi de ser fiziologic şi glucoză că altfel nu pot să-l opereze. Vorbim de banală clorură de sodiu şi glucoză. Sunt scandalizată efectiv cum un bloc operator şi o secţie ATI acolo unde se salvează vieţi nu se poate interveni pentru că nu există serul fiziologic şi glucoza ”, spune nepoata unui pacient.



Condiţia ca oamenii să-şi recupereze banii cheltuiţi pe pastile în perioada cât sunt internaţi în spital este ca acestea să fie cumpărate în baza unei reţete. Împreună cu bonul fiscal, documentul medical trebuie să ajungă la spital. În cazul de faţă, ca şi în multe altele, bolnavii n-au nicio şansă să-şi mai primească banii înapoi pentru că aşa-zisele reţete sunt, de fapt, nişte bucăţi de hârtie neasumate de vreun medic.



Revoltate, rudele bătrânului au depus plângeri la toate instituţiile implicate. De la spital, până la primărie, Direcţia de Sănătate Publică ori Ministerul Sănătăţii şi speră ca astfel de practici să fie oprite, iar pacienţilor să li se explice cum pot să primească banii înapoi.



„Din păcate, în acel dosar nu există niciun document medical emis sau asumat de un medic de la spitalul din Târgu-Cărbuneşti. Noi am constituit o comisie de la biroul de control care să analizeze foile, medicamentele de pe stoc, diagnosticele pacientului respectiv. E o obligativitate clară a spitalului de a asigura toată medicaţia necesară pe perioada spitalizării”, declară Daniel Şurlea, preşedintele CAS Gorj.



„Am făcut o adresă către Spitalul de Urgenţă de la Târgu-Cărbuneşti pentru a lua un punct de vedere despre cele sesizate de către acest cetăţean, urmând ca, în funcţie de acest punct de vedere, să continuăm cercetările”, spune Dănuţ Birău, primarul oraşului Târgu-Cărbuneşti.



Şi nu este singurul caz care a revoltat-o pe această tânără. O altă experienţă dureroasă era trăită, în aceleaşi momente, în aceeaşi secţie, de un alt bătrân. Un apropiat i-a povestit-o şi ei.



Am vrut să ne convingem şi noi dacă pacienţii ori însoţitorii acestora sunt, într-adevăr, puşi să cumpere medicamente de bază. Mulţi au părăsit spitalul să meargă la farmacia de peste stradă şi să ceară, printre altele, cutii întregi cu glucoză. Prea puţini dintre ei ştiau că spitalul le poate da banii înapoi.



În faţa acestei situaţii, conducerea spitalului admite că bolnavii îşi mai cumpără medicamente, dar, uneori, chiar la cererea lor.



„Există medicaţia de urgenţă, îmi spune farmacista, dar e posibil ca anumite dăţi să nu avem. Este foarte posibil”, spune Constantin Târziu, managerul Spitalului Târgu-Cărbuneşti.



În fiecare lună, unitatea medicală primeşte de la bugetul de stat 4 milioane de lei. Spitalul din Târgu-Cărbuneşti are 343 de paturi şi deserveşte o treime din locuitorii judeţului Gorj. În jur de 85 de mii de oameni, din 20 de localităţi, sunt trataţi aici.