Surse: Clinica stomatologică unde a murit fetița de doi ani nu avea autorizație sanitară. A mai fost amendată anul acesta

Clinica stomatologică vizată de anchete în lanț după moartea unei fetițe de doi ani nu avea autorizație sanitară de funcționare, potrivit informațiilor Digi24. Clinica a primit și o amendă anul acesta.

Acest punct de lucru, clinica unde a murit fetița, nu are autorizație sanitară de funcționare. A depus un dosar pentru a obține autorizația de funcționare la Direcția de Sănătate Publică în acest an, pe data de 16 mai, însă documentația a fost depusă incomplet.

Direcția de Sănătate Publică a cerut mai multe documente, respectiv aviz de la Colegiul Medicilor Stomatologi București, aviz pentru specialitatea ATI de la Colegiul Medicilor București, procedurile oficiale pentru sedare, certificatul de înregistrare la CNCAN pentru activitatea de radiologie dentară.

Au lipsit documentele exact pentru procedura de sedare, documente pe care Direcția de Sănătate Publică din București nu le-a primit nici până astăzi, astfel că autorizația nu a fost emisă.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spunea astăzi că cel mai probabil și această clinică va fi închisă.

De alfel, este un control în desfășurare la nivel național și sunt tot mai multe clinici care nu îndeplinesc normele legale. Până acum au fost închise peste 20 și sancționate peste 30 în urma acestui control.

Fetița în vârstă de 2 ani a făcut stop cardiorespirator în urma sedării și, din păcate, medicii nu au reușit să o readucă la viață. Tot ministrul Sănătății spunea că din primele informații se pare că medicii au sunat cu întârziere la 112 pentru a veni ambulanța.

Pe de altă parte, surse Digi24 spun că această clinică a mai fost amendată la începutul acestui an cu 20.000 lei pentru neefectuarea sterilizării instrumentarului.