Live TV

Video „Cel mai mare control din ultimii 20 de ani”. Alexandru Rogobete: Peste 20 de clinici private cu săli de operație închise

Data publicării:
medici in sala de operatie
Credit foto: Guliver/Getty Images

Peste 20 de clinici private care au cel puțin o sală de operație au rămas fără autorizație de funcționare, în urma unui control amplu al Ministerului Sănătății. Printre ele se află și clinica ORL vizată într-o investigație Snoop.ro, unde un medic ar fi realizat intervenții chirurgicale fără specializare.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că verificările sunt de o amploare fără precedent.

„Am demarat cel mai mare control din ultimii 20 de ani în toate clinicile private cu cel puțin o sală de operație. Acestei clinici i s-a suspendat autorizația de funcționare în cadrul acestui control. Nu are legătură cu ce a apărut în spațiul public. (…) Eu nu pot să verific dacă a fost malpraxis sau nu. Ministerul Sănătății verifică doar din punct de vedere administrativ”, a explicat ministrul.

Rogobete îi avertizează pe românii care apelează la astfel de servicii medicale private să fie atenți la documentele afișate.

„Să se asigure că sunt afișate și valabile autorizațiile sanitare de funcționare. Aceste cabinete sunt obligate să afișeze la vedere autorizația de funcționare. (…) Controlul se va finaliza în două săptămâni și voi prezenta un raport complet. Sunt peste 20 de clinici la care s-a ridicat autorizația de funcționare și alte 30 la care au fost aplicate sancțiuni contravenționale”, a precizat ministrul Sănătății.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
harta moldova romania ucraina marea neagra
1
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
2
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
Hotel Furnica
3
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
ionut mosteanu
4
Ionuț Moșteanu, explicații cu privire la studiile sale: „Am oprit Automatica, pentru a...
om in vant si ninsoare
5
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
Dramatic! Cristi Chivu i-a spus "adio", iar la trei luni distanță s-a retras la 26 de ani
Digi Sport
Dramatic! Cristi Chivu i-a spus "adio", iar la trei luni distanță s-a retras la 26 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Rogobete anunță controale în toate spitalele din țară, după explozia din Buftea. „Nu vreau să mă gândesc ce o să fie la iarnă”
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Procesul de repartizare la Rezidențiat s-a încheiat. Rogobete anunță mii de locuri ocupate și interes record pentru medicina de familie
INSTANT_EXPLOZIE_BUFTEA_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Momentul în care s-a prăbușit plafonul dintre parter și etajul 1 al blocului afectat de explozie din Buftea
rogobete la o sedinta
Alexandru Rogobete anunță modificări în organizarea secţiilor ATI. Personal dedicat care monitorizează infecţiile nosocomiale
alexandru rogobete
Ministrul Rogobete: Urmează o reclasificare a spitalelor. Care sunt consecințele. „Gândirea sovietică este cea care ne-a adus aici”
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan si Sorin Grindeanu INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Râdeți cu el sau de el?” Cum l-a primit Opoziția pe Nicușor Dan în...
vladimir putin
Prima reacție a lui Vladimir Putin la planul de pace SUA-Ucraina...
Nato Conducts Air And Missile Defence Exercise On Eastern Flank
România se înarmează. MApN cumpără rachete din Franța. Contract de...
Paris, France - May 14, 2020: Young woman on her bike with a surgical mask to protect herself from covid-19 in a street in Paris
Peste 200 de femei susțin că au fost drogate de un înalt funcționar...
Ultimele știri
Bosnia a refuzat să autorizeze aterizarea avionului care îl transporta pe şeful diplomaţiei ungare
Oana Țoiu, despre planul de pace pentru Ucraina: „Stabilitatea regiunii noastre depinde de asta”
Ce sunt rachetele Manpads Mistral, cumpărate de Armata României și cum se compară ele cu alte sisteme similare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cel mai mare regret al prințesei Diana. Ce i-ar fi mărturisit Lady Di prietenei sale cu 10 zile înainte de...
Cancan
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
Fanatik.ro
Vila de protocol pregătită pentru Traian Băsescu, ”deturnată” de Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan? Premierul a...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
Adevărul
ArcelorMittal va fi preluată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov
Playtech
În cât timp primeşti ajutorul de deces, în 2025: lista actualizată a actelor necesare
Digi FM
Un bărbat s-a deghizat în mama lui decedată pentru a-i încasa pensia. Cum a fost descoperită "farsa" care a...
Digi Sport
În mai puțin de 24 de ore! Barcelona i-a decis soarta lui Ronald Araujo, după nota 1 cu Chelsea
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
Scenele intime dintre Ariana Grande și Jonathan Bailey, eliminate din „Wicked: For Good”. Au fost considerate...
Adevarul
Legătură îngrijorătoare între un obiect de uz cotidian și bolile cardiace. Ce au descoperit cercetătorii
Newsweek
Surpriză: Casa de Pensii primește sute de milioane de la Guvern în noiembrie. Se duc în creșterea pensiilor?
Digi FM
Ce vrea să facă fiica Ronei Hartner după ce devine majoră. Cine are grijă de ea acum, la doi ani de la...
Digi World
Cele două numere simple care îți pot prezice riscul de boli cardiace. Cum le poți măsura și îmbunătăți
Digi Animal World
Val de reacții după ce un bărbat s-a fotografiat cu o broască țestoasă: „Animalele nu sunt accesorii”
Film Now
Vin Diesel, despre Dwayne „The Rock Johnson”, după ani de conflicte: „A lăsat o amprentă de neșters!” Fanii...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...