Peste 20 de clinici private care au cel puțin o sală de operație au rămas fără autorizație de funcționare, în urma unui control amplu al Ministerului Sănătății. Printre ele se află și clinica ORL vizată într-o investigație Snoop.ro, unde un medic ar fi realizat intervenții chirurgicale fără specializare.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că verificările sunt de o amploare fără precedent.

„Am demarat cel mai mare control din ultimii 20 de ani în toate clinicile private cu cel puțin o sală de operație. Acestei clinici i s-a suspendat autorizația de funcționare în cadrul acestui control. Nu are legătură cu ce a apărut în spațiul public. (…) Eu nu pot să verific dacă a fost malpraxis sau nu. Ministerul Sănătății verifică doar din punct de vedere administrativ”, a explicat ministrul.

Rogobete îi avertizează pe românii care apelează la astfel de servicii medicale private să fie atenți la documentele afișate.

„Să se asigure că sunt afișate și valabile autorizațiile sanitare de funcționare. Aceste cabinete sunt obligate să afișeze la vedere autorizația de funcționare. (…) Controlul se va finaliza în două săptămâni și voi prezenta un raport complet. Sunt peste 20 de clinici la care s-a ridicat autorizația de funcționare și alte 30 la care au fost aplicate sancțiuni contravenționale”, a precizat ministrul Sănătății.

