Live TV

Video Scandal și bătaie într-un mall din Pitești. 11 tineri, reținuți după o încăierare violentă

Data publicării:
raw bataie la mall 160126 _1__00328
Scandal și bătaie într-un mall din Pitești. 11 tineri, reținuți după o încăierare violentă. Foto Poliția Română

Un scandal violent izbucnit într-un centru comercial din municipiul Pitești s-a soldat cu reținerea a 11 tineri, cu vârste între 16 și 25 de ani. Potrivit polițiștilor, conflictul a dus la distrugerea mai multor bunuri și la tulburarea ordinii publice, iar unul dintre participanți ar fi avut asupra sa un obiect tăietor.

Potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș, incidentul s-a produs în data de 10 ianuarie, participanții identificați între timp fiind cercetați pentru infracțiunile de încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

„Polițiștii au fost sesizați prin 112, în seara zilei de 10 ianuarie, cu privire la faptul că, în incinta unui centru comercial din Pitești, ar fi izbucnit un conflict între mai mulți tineri, fiind distruse mai multe corpuri de mobilier și fiind tulburată ordinea și liniștea publică. Până la sosirea polițiștilor, tinerii au părăsit incinta centrului comercial, fiind identificat un tânăr de 25 de ani, care nu a oferit date despre identitatea persoanelor implicate și nu a formulat nicio sesizare”, se arată în comunicat.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, au fost identificați 11 tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, din municipiul Pitești și comunele Budeasa și Mărăcineni. Aceștia ar fi participat la încăierarea din incinta centrului comercial, pe fondul unui conflict spontan.

Polițiștii au efectuat, joi, o percheziție domiciliară la locuința unui minor de 16 ani, din comuna Budeasa, despre care au rezultat date că ar fi avut asupra sa un obiect tăietor în momentul încăierării din centrul comercial. Ulterior, în baza mandatelor de aducere emise, au fost depistați și conduși la audieri toți cei 11 tineri implicați în scandal.

„Polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de cei 11 tineri, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentați parchetului cu propunere de luare a unor măsuri preventive”, precizează reprezentanții IPJ Argeș.

Cercetările sunt continuate într-un dosar pentru încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan sustine o conferinta de presa
1
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
BUCURESTI - ANPC - IAN 2024
3
Șeful ANPC răspunde la anunțul lui Ilie Bolojan că personalul său „poate fi redus fără...
Vladimir Putin și Ali Khamenei
4
Vladimir Putin e gata să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump...
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
5
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Digi Sport
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
autostrada a1 zapada
Lucrările pe A1 Sibiu-Piteşti avansează și pe timp de iarnă. Șeful CNAIR: „Săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vreme”
accident ag
Accident grav în Argeș: o mașină a căzut într-o râpă. Trei oameni au fost răniți
tineri 18 ani resized
UE oferă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite pentru tinerii de 18 ani prin noua rundă DiscoverEU
salvamont avalasa
Avertisment de la Salvamont Argeș: traseele turistice montane din județ sunt închise
accident arges isu
Accident grav în Argeș. Opt oameni, între care cinci copii, au ajuns la spital
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de...
intrarea in sala CCR
CCR a amânat până pe 11 februarie decizia privind pensiile...
Donald Trump groenlanda
E oare timpul ca Europa să renunțe la Trump? Opțiunile discutate în...
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre decizia CE de a aproba aplicaţia României pentru...
Ultimele știri
Premierul Canadei, la Beijing: Parteneriatul cu China ne poziţionează bine pentru noua ordine mondială
Femeie reţinută pentru furtul unui ceas din aur de circa 175.000 de euro
Comisia Europeană resuscitează un proiect din 1993 care ar permite Ucrainei să adere la Uniune. Ce presupune inițiativa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul dragostei pentru ianuarie 2026. Luna Nouă în Capricorn vine cu schimbări pentru multe zodii
Cancan
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Fanatik.ro
Călin Georgescu, ignorat pe rețelele de socializare. Cum s-a prăbușit numărul de abonați al liderului...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Averea fabuloasă pe care o are Cosmin Olăroiu! Românul îmbrăcat în aur de arabi pregătește o investiție de...
Adevărul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Playtech
Obligațiile asociației de proprietari când ninge afară. Cine este responsabil de trotuarul din fața blocului
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
Pro FM
Julio Iglesias neagă acuzațiile de agresiune sexuală: "Nu am abuzat, constrâns sau jignit vreo femeie. Mă...
Film Now
A fost idolul femeilor în anii 2000, dar acum e de nerecunoscut. Cum arată actorul din "Alias" cu care s-a...
Adevarul
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați...
Newsweek
Pensiile speciale au crescut cu 7.500 lei în numai 2 ani. Cele contributive, cu 120 lei. Cum a fost posibil?
Digi FM
Chelnerița acuzată că ar fi provocat incendiul de Anul Nou din Elveția a fost obligată de șefi să poarte o...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Martin Freeman, în public alături de iubita sa mult mai tânără și de fiul lui. Actorul joacă într-o adaptare...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...