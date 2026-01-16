Un scandal violent izbucnit într-un centru comercial din municipiul Pitești s-a soldat cu reținerea a 11 tineri, cu vârste între 16 și 25 de ani. Potrivit polițiștilor, conflictul a dus la distrugerea mai multor bunuri și la tulburarea ordinii publice, iar unul dintre participanți ar fi avut asupra sa un obiect tăietor.

Potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș, incidentul s-a produs în data de 10 ianuarie, participanții identificați între timp fiind cercetați pentru infracțiunile de încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

„Polițiștii au fost sesizați prin 112, în seara zilei de 10 ianuarie, cu privire la faptul că, în incinta unui centru comercial din Pitești, ar fi izbucnit un conflict între mai mulți tineri, fiind distruse mai multe corpuri de mobilier și fiind tulburată ordinea și liniștea publică. Până la sosirea polițiștilor, tinerii au părăsit incinta centrului comercial, fiind identificat un tânăr de 25 de ani, care nu a oferit date despre identitatea persoanelor implicate și nu a formulat nicio sesizare”, se arată în comunicat.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, au fost identificați 11 tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, din municipiul Pitești și comunele Budeasa și Mărăcineni. Aceștia ar fi participat la încăierarea din incinta centrului comercial, pe fondul unui conflict spontan.

Polițiștii au efectuat, joi, o percheziție domiciliară la locuința unui minor de 16 ani, din comuna Budeasa, despre care au rezultat date că ar fi avut asupra sa un obiect tăietor în momentul încăierării din centrul comercial. Ulterior, în baza mandatelor de aducere emise, au fost depistați și conduși la audieri toți cei 11 tineri implicați în scandal.

„Polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de cei 11 tineri, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentați parchetului cu propunere de luare a unor măsuri preventive”, precizează reprezentanții IPJ Argeș.

Cercetările sunt continuate într-un dosar pentru încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.

