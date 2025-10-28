Live TV

Sistemul de garanție-returnare s-ar putea extinde. Pentru ce alte tipuri de ambalaje ar putea fi introdusă garanția de 50 de bani

Data actualizării: Data publicării:
Sistem garanție-returnare
Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) a devenit funcţional în România pe 30 noiembrie 2023. Foto: Inquam Photos/George Călin

Deputatul PNL Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a anunțat, luni, depunerea unei inițiative legislative potrivit căreia se extinde sistemul de garanție-returnare și la ambalajele de borș, oțet, apă distilată, cafea și produsele de cafea, precum și la borcane și ambalaje reutilizabile.

”Am depus, astăzi, un proiect de lege care modifică legislația primară în ceea ce privește ambalajele, legat de extinderea sistemului de garanție-returnare. Practic, ducem SGR-ul și în cămară pentru că, pe lângă toate categoriile cu care ne-am familiarizat deja, urmează să extindem sistemul și la borș, la oțet, la apă distilată, la cafea sau produse pe bază de cafea. Totodată, mai am o veste foarte bună, respectiv faptul că începând cu 1 ianuarie 2027 sperăm să avem sistemul de garanție-returnare și la borcane, fie că discutăm despre borcane cu capac din metal sau de plastic, de compot, de zacuscă sau de murături”, a afirmat Fechet, la Parlament, citat de Agerpres.

El a menționat că, potrivit proiectului, borcanele vor putea fi aduse la RVM-uri, la punctele de colectare, și, astfel, se va putea atinge un grad de colectare adecvată a acestora.

Fechet a spus că acest sistem de garanție-returnare va fi și pentru ambalajul reutilizabil.

”Astăzi, SGR-ul este doar pentru ambalaj de unică folosință. Auziți, probabil, ori de câte ori introduceți o sticlă într-un RVM cum este, fie spartă, dacă discutăm despre sticlă, sau presată în cazul unui unei doze sau în cazul unui pet. Pentru ambalajul reutilizabil și sticla se poate refolosi și de 50 de ori și de 60 de ori, fiind spălată pentru sucuri, pentru apă plată sau minerală, băuturi răcoritoare, bere și așa mai departe să putem să ne folosim de aceeași infrastructură și pentru gestionarea ambalajului reutilizabil”, a menționat deputatul liberal.

Întrebat dacă se va aplica și pentru capsulele reutilizabile, Fechet a spus că în niciun caz nu se poate introduce o capsulă de cafea într-un RVM.

”Deocamdată, discutăm despre ambalaje reutilizabile, capsulele reutilizabile, bineînțeles că la fel cum se întâmplă cu multe alte deșeuri care ar putea fi reciclate, ele sunt o problemă de mediu ce trebuie gestionată. În niciun caz nu putem să introducem o capsulă de cafea într-un RVM pentru că RVM-ul pretinde niște dimensiuni minime și niște dimensiuni maxime. Garanția astăzi în lege este de 50 de bani, cel mai probabil această garanție se va păstra și la ambalajul reutilizabil”, a mai spus Fechet.

Editor : B. G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carrefour
1
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
ilie bolojan in studioul digi24
2
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
3
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
Ștefania Szabo
5
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt nebun? Nu stau!”
Digi Sport
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt nebun? Nu stau!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Numărul parlamentarilor ar putea fi redus cu 10%. Scenariul a fost...
nicusor valdis
Nicușor Dan, după discuțiile cu Valdis Dombrovskis: „România, ferm...
stefania szabo la o conferinta de presa
Ultimele imagini cu Ştefania Szabo. Cu o zi înainte să moară în...
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Impas în Coaliție privind pensiile magistraților. PSD spune că...
Ultimele știri
Cea mai puternică furtună a anului: uraganul Melissa vine cu rafale de 300 km/h în Jamaica. O treime din țară este deja în beznă
Kelemen Hunor răspunde acuzațiilor CSM privind pensiile magistraților: E normal să existe consultări. Nu m-am referit la CCR
Nicușor Dan, despre alegerile anulate: 100%, partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Threatening brown bear male approaching from front view on meadow in High Tatras
Urșii care intră în localități ar putea fi împușcați. Ministerul Mediului a publicat proiectul
Mircea Fechet
Mircea Fechet cere rezilierea contractului care transformă Pădurea Băneasa într-o „autostradă a privilegiaților”
fechet
Mircea Fechet avertizează asupra opririi programului de împăduriri: „Pierdem în fiecare minut 50 mp prin deșertificare”
viza sua
Unii cetăţeni străini vor trebui să plătească până la 15.000 de dolari pentru a intra în SUA. Lista țărilor vizate nu a fost furnizată
caciu si fechet
Reacții la poziția șefei CSM privind pensiile. Câciu: Declarație nefericită / Fechet: Suntem în al 12-lea ceas
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Fanatik.ro
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce spune Alexandru Rogobete, ministrul sănătății, despre cazul Ștefaniei Szabo, doctorița găsită moartă în...
Adevărul
Atac hibrid la frontiera UE. Un fost comandant NATO cere acțiune rapidă împotriva Rusiei
Playtech
Tabel: stagiul minim de cotizare pentru toate categoriile profesionale în 2025
Digi FM
Președintele Colegiului Medicilor, mesaj dur după moartea Ștefaniei Szabo: „Trebuie să avem grijă și de cei...
Digi Sport
Chivu a decis! Ce se întâmplă cu jucătorul de la Inter care a omorât un bătrân de 81 de ani
Pro FM
Mini Beyonce. Blue Ivy, leită mama ei. Adolescenta de 13 ani, într-o rochie din satin roz, la Angel Ball
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Newsweek
Ce e Marea Pensionare care va bloca sistemul de pensii? Lipsesc 7.000.000.000€ la bugetul pensiilor
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
7 lucruri mai puțin cunoscute despre Julia Roberts. A fost desemnată de cinci ori „cea mai frumoasă femeie...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...