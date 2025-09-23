Live TV

Urșii care intră în localități ar putea fi împușcați. Ministerul Mediului a publicat proiectul

Threatening brown bear male approaching from front view on meadow in High Tatras
Sursa foto: Profimedia Images
Ministerul Mediului a pus în transparență un proiect de ordonanță de urgență care permite împușcarea urșilor care intră în localități. Măsura, spune ministerul, vine în contextul în care montarea gardurilor electrice, alungarea sau relocarea urșilor „și-au dovedit ineficiența”.

Ministerul Mediului susține, în proiectul pus în transparență pe 18 septembrie, că măsurile transpuse în legislația actuală nu sunt eficiente în situațiile în care, pentru îndepărtarea ursului din intravilan, autoritățile „nu pot înlătura imediat pericolul”, ci trebuie să urmeze mai mulți pași înainte, precum alungarea, tranchilizarea, relocarea. Aceste acțiuni, spune ministerul, „au condus la amânarea rezolvării problemei apărute, culminând uneori cu atacuri ale urșilor asupra persoanelor, soldate cu mutilări sau pierderea vieții”.

Ministerul Mediului: Măsurile actuale nu sunt suficiente

„Măsurile de prevenție implementate până în prezent în intravilan, respectiv montarea de garduri electrice, plasarea de tomberoane anti-urs, alungarea, precum și relocarea exemplarelor habituate și-au dovedit ineficiența, astfel că se impune reglementarea unei proceduri de intervenție rapidă în situații de excepție, cu rezultate imediate în reducerea conflictelor om-urs.

În anumite localități, acțiunile de alungare a exemplarelor de urs au fost efectuate zilnic, urșii revenind de cele mai multe ori în intravilanul acestora. În ceea ce privește metoda tranchilizării și relocării, menționăm că în prezent procedura întâmpină dificultăți, existând situații în care relocarea nu poate fi efectuată, întrucât gestionarii fondurilor cinegetice nu își exprimă acordul pentru a primi exemplare de urși, pe de o parte, iar pe de altă parte, relocarea unor exemplare de urs habituate reprezintă o mutare a problemelor create de aceștia, nicidecum înlăturarea pericolului”, sunt argumentele expuse de minister.

Potrivit proiectului, sunt vizați urșii care au „un comportament deviant, care și-au pierdut caracterul sălbatic, nu se feresc de om, nu sunt obișnuite să-și procure hrana din mediul sălbatic, ci din localități, ocazie cu care de multe ori devin agresivi atacând oameni și animale domestice”.

De asemenea, proiectul interzice hrănirea urșilor și propune amenzi între 10.000 și 30.000 de lei pentru cei care încalcă legea. 

Scandalul cotelor de vânătoare

La începutul anului, fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a vorbit despre această măsură, declarând la Digi24, pe 31 martie, că relocarea sau alungarea urșilor din zonele intravilane „nu dă suficiente rezultate”. Fechet a susținut că urșii „problemă” – cei agresivi sau obișnuiți să caute gunoaie – trebuie împușcați, inclusiv cei care se apropie de zonele intravilane. Totodată, el a precizat că actuala cotă pentru eliminarea urșilor, de 426 de exemplare, introdusă în mandatul său de ministru, poate fi revizuită.

În 2024, potrivit declarațiilor lui Fechet, au fost împușcați 381 de urși.

Deși cotele de vânătoare pentru populația de urși au fost reintroduse în 2024, discuția fusese deschisă încă din mandatul fostului ministru Tanczos Barna, cu un an înainte. Acesta pusese în transparență propunerea care prevedea împușcarea a peste 400 de urși, ceea ce a atras critici din partea organizațiilor de mediu, care susțineau că măsura ar fi permis vânătoarea de trofee, inclusiv de către străini.

