Dunărea a început să crească timid în aceste zile, după ploile recente, dar nivelul e în continuare prea mic pentru navigație ori pentru redeschiderea centralei de la Cernavodă. Specialiștii spun că ar fi nevoie de aproape un metru în plus, pentru ca navele să poată circula în condiții normale. „Niciodată nu a fost așa ceva!”, spun localnicii din Calafat, trecuți de 70 de ani.

Nisip, multă vegetație și apă din ce în ce mai puțină - este rezultatul verii secetoase din acest an.

„După ce Dunărea s-a retras în această zonă, vorbim de Calafat, județul Dolj, în urmă au rămas kilometri întregi de nisip, iar până la Cetatea Baba Vida, din Vidin, Bulgaria, mai sunt doar câteva sute de metri”, transmite jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.

Debitul Dunării la intrarea în țară a ajuns la 1.600 mc/s, dar, chiar și așa, navigația tot întâmpină probleme.

Întrebat dacă mai ajung barjele la silozurile de cereale, un localnic răspunde: „Nu știu, nu cred, n-am văzut să mai vină, că e apa mică.”

„De 71 de ani, niciodată nu a fost așa ceva!”, mărturisește un alt localnic.

„Am peste 70 de ani, aproape de 75 de ani, născut, crescut în Calafat și acum în Calafat, n-am văzut așa ceva! A fost, într-adevăr, apă scăzută, dar acum nu. Ca să treci din Ostrovul ăsta mare în ăla mic, în turcescul ăla mic, cum îi ziceam noi, să treci cu apă aici, eu n-am văzut așa ceva”, completează altcineva.

Specialiștii spun că nivelul Dunării ar trebui să crească cu până la un metru, pentru ca navigația să nu fie îngreunată. Acum, însă, vorbim de creșteri de 2-3 centimetri pe zi, iar, la sfârșitul săptămânii, va scădea din nou.

„Navele sunt tot staționare prin porturi, care au pescaje mai mari. Cele cu pescaj mai mic, pescajul navei fără marcă trec cu dificultate. În zona Calafat-Bechet, danele încărcate cu cereale sunt închise. Navele de pasageri opresc la Turnu Severin, își refac traseele și întorc”, spune directorul Căpităniei Turnu Severin, Dumitru Crăiniceanu.

Și producția de energie este afectată.

„Debitul optim pentru o producție bună pe porți ar trebui să vină undeva între 6.000 și 8.000 mc/s, deci avem undeva la... Ne îndreptăm spre o treime”, explică Cristinel Popescu, preşedintele Sindicatului Porţile de Fier.

Autoritățile speră ca, de la jumătatea lunii septembrie, situația pe Dunăre să revină la normal.

reporter: Elena Alexandru

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia