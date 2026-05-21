Amenzi de 27.000 de lei la British School of Bucharest, după ce inspectorii ANSVSA au găsit peşte expirat de un an

Inspectorii ANSVSA au descoperit nereguli grave la cantina British School of Bucharest din judeţul Ilfov şi au aplicat amenzi de 27.000 de lei, după ce au găsit produse expirate şi probleme serioase de igienă. Activitatea cantinei şi a laboratorului de patiserie a fost suspendată pentru 30 de zile.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în urma controlului efectuat de inspectorii DSVSA Ilfov la blocul alimentar al unităţii private de învăţământ, au fost identificate „nereguli grave care puneau în pericol direct sănătatea beneficiarilor”.

Preşedintele instituției, dr. Alexandru Nicolae Bociu, a declarat că situaţia descoperită este „de-a dreptul revoltătoare şi intolerabilă”, inspectorii găsind „alimente deosebit de periculoase, inclusiv peşte expirat încă de anul trecut”, care ar fi fost servite elevilor şi copiilor de grădiniţă.

„Un astfel de management iresponsabil, care pune în mod direct siguranţa copiilor în pericol, va fi sancţionat de fiecare dată, cu maximă severitate”, a transmis şeful ANSVSA, care a precizat că instituţia are „toleranţă zero” faţă de operatorii care ignoră normele de igienă.

În timpul verificărilor, inspectorii au descoperit aproximativ 60 de kilograme de produse alimentare expirate, printre care carne, peşte, produse de panificaţie şi condimente. De asemenea, au fost găsite ingrediente fără elemente de identificare şi fără documente de provenienţă, produse perisabile depozitate la temperaturi necorespunzătoare şi produse de patiserie expuse fără etichetare.

Controlul a scos la iveală şi deficienţe grave de igienă, inclusiv spaţii de preparare şi ustensile neigienizate corespunzător, precum şi riscuri de contaminare încrucişată.

Pe lângă amenda de 27.000 de lei, autorităţile au dispus retragerea imediată din circuitul alimentar a produselor neconforme, sigilarea loturilor considerate periculoase şi trimiterea acestora la incinerare. Totodată, ANSVSA a anunţat că va sesiza Direcţia de Sănătate Publică pentru verificări suplimentare.

