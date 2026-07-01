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Amenzi de peste un milion de lei după controalele ANPC la comercianții de produse de origine animală. Ce nereguli au fost descoperite

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ANPC
Foto: ANPC - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor Facebook
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Mai mulți operatori economici care comercializau produse de origine animală au fost sancționați de inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), valoarea totală a amenzilor depășind un milion de lei.

Potrivit unui comunicat al ANPC, controalele desfășurate la nivel național în perioada 23–25 iunie au scos la iveală numeroase abateri de la legislația în vigoare. În urma verificărilor, inspectorii au aplicat 263 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste un milion de lei.

Totodată, au fost emise 155 de avertismente și s-a dispus retragerea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, estimate la peste 118.000 de lei.

De asemenea, a fost suspendată temporar vânzarea unor produse în valoare de aproximativ 61.000 de lei, iar activitatea a doi operatori economici a fost oprită până la remedierea deficiențelor constatate.

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Printre cele mai frecvente nereguli identificate de echipele de control se numără inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la originea geografică a produselor, nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate de producători pentru lactate, carne și ouă, comercializarea produselor fără elemente de identificare și caracterizare, precum și folosirea unor mențiuni care puteau crea așteptări nejustificate privind calitatea sau modul de procesare al produselor.

Inspectorii ANPC au mai constatat neconcordanțe între denumirile folosite la comercializare și cele înscrise în documentele de proveniență, dar și utilizarea unor ambalaje neconforme, neetanșe sau lipsite de informațiile obligatorii referitoare la origine, specie, data-limită de consum și cantitatea netă.

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Editor : Ana Petrescu

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