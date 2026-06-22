ANPC vrea reglementarea ocupației de „livrator de hrană”: cursuri de igienă alimentară, prevenirea contaminării produselor

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) anunţă că face în continuare demersuri pentru introducerea ocupaţiei de „livrator de hrană” în Clasificarea Ocupaţiilor din România, ca fiind diferită de cea de „curier”. Livratorii de hrană ar trebui să urmeze un curs de igienă alimentară şi să respecte cerinţe pentru prevenirea contaminării produselor şi menţinerea condiţiilor adecvate de transport.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) arată, într-un comunicat de presă transmis luni, că face demersuri instituţionale menite să asigure reglementarea şi recunoaşterea corespunzătoare a activităţilor cu impact direct asupra siguranţei şi protecţiei consumatorilor. În continuarea dialogului interinstituţional şi a schimbului de expertiză, desfăşurate cu instituţia responsabilă de administrarea şi actualizarea COR, ANPC a retransmis documentaţia necesară pentru introducerea ocupaţiei de „livrator de hrană” în Clasificarea Ocupaţiilor din România, scrie News.ro.

„ANPC consideră necesară recunoaşterea distinctă a acestei ocupaţii, având în vedere specificul activităţilor desfăşurate şi responsabilităţile asociate transportului şi livrării produselor alimentare destinate consumului uman. Spre deosebire de ocupaţia de «Curier», ocupaţia de «Livrator de hrană» are ca obiect principal transportul şi livrarea produselor alimentare, inclusiv a celor perisabile, activitate care implică respectarea unor cerinţe specifice privind: curs de igienă alimentară; prevenirea contaminării produselor; menţinerea condiţiilor adecvate de transport”, arată sursa citată.

ANPC menţionează că, prin acest demers, urmăreşte consolidarea cadrului de reglementare pentru activităţile de livrare a alimentelor şi creşterea gradului de responsabilizare a operatorilor implicaţi în acest sector.

Editor : B.E.