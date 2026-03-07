Amenzile rutiere neplătite vor duce la suspendarea permisului. Poliția Română explică procedura și când intră în vigoare regula

Șoferii care nu achită amenzile rutiere riscă să rămână fără dreptul de a conduce, potrivit unei măsuri introduse de Guvern prin Ordonanța de urgență nr. 7/2026 privind reforma administrației publice. Conform noilor prevederi, dacă sancțiunea contravențională nu este plătită în termen de 90 de zile de la aplicare, autoritățile vor putea dispune suspendarea permisului, măsura urmând să fie operată electronic în bazele de date ale Poliției Române, în colaborare cu administrațiile publice locale. Reglementarea va intra în vigoare în august 2026, la șase luni de la adoptarea ordonanței.

Prevederea va intra în vigoare în vara lui 2026, la șase luni de la adoptarea actului normativ, iar procedura exactă de aplicare urmează să fie stabilită prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanțelor și Ministerului Dezvoltării.

Într-o conferință de presă, Bogdan Despescu, secretar de stat, chestor general de poliție e explicat:

„Vorbim de un termen de 90 de zile în care posesorul permisului de conducere are obligația să achite amenda primită. În cadrul acestui interval, există un termen inițial de 15 zile în care persoana sancționată poate formula contestație sau poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege - o nouă modificare adusă din punct de vedere al regimului de constatare și sancționare a contravențiilor.

După expirarea acestui termen, procedura este gestionată de autoritatea polițienească, în colaborare cu administrația publică locală. În situația în care, până la împlinirea termenului de 90 de zile, se constată că amenda nu a fost achitată, autoritatea administrației publice locale va introduce în platforma informatică ce urmează a fi operaționalizată măsura suspendării dreptului de a conduce.

Măsura nu presupune ridicarea fizică a permisului de conducere, respectiv obligația șoferului de a preda documentul

Nu va exista o ridicare fizică a permisului de conducere (șoferul nu va preda documentul) - există o măsură de suspendare în ceea ce înseamnă drept de conducere.

Persoana care nu își achită amenda va figura cu dreptul de a conduce suspendat, măsura fiind implementată de autoritatea administrației publice locale în evidențele informatice, în baza procesului-verbal de contravenție care a parcurs procedura legală.

Termenul maxim de implementare (pentru introducerea măsurii în bazele de date) este de două zile de la expirarea celor 90 de zile. Din acel moment, în situația în care persoana este depistată de polițiști conducând un vehicul, aceasta se află în situația comiterii unei fapte de natură penală, fiind declanșată procedura de întocmire a unui dosar penal.

Plata amenzii și reactivarea dreptului de a conduce

Persoana sancționată poate achita amenda în orice moment. După efectuarea plății și comunicarea acesteia către autoritatea administrației publice locale, instituția are obligația ca, în termen de două zile, să opereze în platforma informatică ridicarea măsurii de suspendare.

Încetarea suspendării dreptului de a conduce intră în vigoare la ora 00:00 a zilei următoare împlinirii termenului de două zile de la data achitării amenzii.

Stabilirea duratei suspendării în funcție de cuantumul amenzii

De asemenea, reiterez faptul că numărul de zile pentru care se dispune suspendarea dreptului de a conduce se stabilește în funcție de cuantumul sancțiunii contravenționale aplicate, fiind prevăzută o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei din valoarea amenzii. Totodată, reamintim că, în prezent, în România, valoarea unui punct-amendă este de 202,5 lei.”

(De exemplu, în cazul unei sancțiuni de două puncte-amendă, valoarea totală a amenzii este de 405 lei, având în vedere că un punct-amendă este în prezent 202,5 lei. Aplicând regula unei zile de suspendare pentru fiecare 50 de lei din cuantumul sancțiunii, perioada de suspendare a dreptului de a conduce ar fi de aproximativ 8 zile.)

Elaborarea normelor metodologice și adaptarea sistemelor informatice

De asemenea, Bogdan Despescu a mai precizat: „Au existat numeroase dezbateri privind suspendarea permisului de conducere în situația neplății amenzilor aplicate pentru abateri la regimul rutier. În acest context, este necesară adaptarea sistemelor informatice ale Poliției Române, în colaborare cu Ministerul Finanțelor. În termen de 60 de zile vom elabora norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre de guvern. Ulterior, în termen de trei luni, vom veni cu o nouă hotărâre de guvern pentru modificarea regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență nr. 195/2002.”

Conferința de presă poate fi urmărită pe pagina de Facebook a Poliției Române.

