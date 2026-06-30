Cresc amenzile rutiere de la 1 iulie 2026. Poliția Română a confirmat cât vor plăti șoferii după majorarea salariului minim

Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti sancțiuni mai mari odată cu intrarea în vigoare a noului salariu minim brut pe economie. Conform legislației, un punct-amendă reprezintă 5% din acest indicator și va crește la 216,25 lei, de la nivelul actual de 202,5 lei. Reprezentanții Poliției Române au confirmat pentru Digi24.ro că noul cuantum se va aplica din 1 iulie 2026.

Schimbarea va avea efect imediat asupra proceselor-verbale întocmite după intrarea în vigoare a noilor reguli.

Punctul-amendă crește odată cu majorarea salariului minim

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei. Conform legislației, un punct-amendă este stabilit la 5% din acest indicator, astfel că va ajunge la 216,25 lei, față de nivelul actual de 202,5 lei. În consecință, toate sancțiunile rutiere calculate în funcție de numărul de puncte de amendă vor avea un cuantum mai ridicat.

Reprezentanții Poliției Române au confirmat pentru Digi24.ro că, începând cu 1 iulie 2026, un punct-amendă va avea valoarea de 216,25 lei.

Cât vor fi amenzile de la 1 iulie

Majorarea punctului-amendă va avea efect asupra tuturor claselor de sancțiuni prevăzute de Codul rutier. Cuantumul fiecărei contravenții este stabilit în funcție de numărul de puncte corespunzător abaterii constatate. Începând cu 1 iulie 2026, șoferii vor achita următoarele sume:

Clasa I (2-3 puncte-amendă): între 432,50 lei și 648,75 lei;

Clasa a II-a (4-5 puncte-amendă): între 865 lei și 1.081,25 lei:

Clasa a III-a (6-8 puncte-amendă): între 1.297,50 lei și 1.730 lei;

Clasa a IV-a (9-20 puncte-amendă): între 1.946,25 lei și 4.325 lei;

Clasa a V-a, aplicabilă persoanelor juridice (21-100 puncte-amendă): între 4.541,25 lei și 21.625 lei.

Majorarea sancțiunilor nu este rezultatul unei modificări a Codului rutier, ci consecința mecanismului legal prin care punctul-amendă este raportat la salariul minim brut. În lipsa unei măsuri de plafonare adoptate de autorități, noile cuantumuri vor intra în vigoare odată cu majorarea acestuia, respectiv miercuri, 1 iulie.

Potrivit art. 98 alin. (2) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, un punct-amendă reprezintă 5% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

Editor : C.S.