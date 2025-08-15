Live TV

Aproape 4,7 milioane de pensionari erau înregistrați în România la finele lunii iulie 2025. Cu cât a scăzut numărul față de iunie

pensionari cu spatele, se tin de brat
Foto: Inquam Photos / Bogdan Buda

Un număr de 4.693.461 de pensionari era înregistrat în iulie 2025 în România, cu 120 mai puţini comparativ cu luna precedentă, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres, Pensia medie în România este de 2.769 de lei.

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 12,993 miliarde lei.

Din totalul pensionarilor, 550.738 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 711 lei.

Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.748.352 de persoane, dintre care 2.146.592 femei, în timp ce pensia medie era de 3.096 de lei.

Pensie anticipată au primit, în iulie 2025, un număr de 3.911 de persoane (3.965 de lei pensie medie), pensie anticipată parţială 93.846 de persoane (2.785 de lei, pensia medie) şi pensie de invaliditate 406.764 de persoane (pensie medie de 1.119 lei), dintre care 45.492 de persoane pentru gradul I de invaliditate (973 lei, pensie medie).

În aceeaşi lună, pensie de urmaş s-a acordat unui număr de 440.490 persoane (1.495 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 98 pensionari (540 de lei, în medie).

