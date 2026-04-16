Guvernul a alocat 410 milioane de lei pentru bilete de tratament balnear în 2026. Cine poate beneficia și în ce condiții

Guvernul a aprobat, joi, acordarea a aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear în anul 2026, prin Casa Naţională de Pensii Publice, pentru pensionari şi alte categorii eligibile, suma alocată în bugetul asigurărilor sociale de stat fiind de 410 milioane de lei, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii.

„Mă bucur că am reuşit să aprobăm în Guvern acordarea biletelor de tratament balnear. Pentru mulţi pensionari este o nevoie reală: acces la recuperare, la tratamente pe care altfel nu şi le-ar permite. Este un sprijin concret, care contează în viaţa de zi cu zi. Continuăm şi anul acesta să susţinem această măsură, cu grijă pentru cei care au cea mai mare nevoie de ele”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, citat în comunicat.

Potrivit sursei citate, durata unei serii de tratament balnear este de 16 zile, iar durata tratamentului balnear va fi de 12 zile.

„Pot solicita bilete pensionarii şi asiguraţii sistemului public de pensii, precum şi beneficiarii prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii. De asemenea, soţul sau soţia persoanei asigurate ori pensionare, care nu este asigurat/ă la sistemul public poate beneficia de bilet cu plata integrală”, se mai arată în comunicat.

Cel mult 15% din numărul total al biletelor va fi acordat gratuit beneficiarilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, precum şi persoanelor beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precizează sursa citată.

Peste 50.000 de bilete vor fi asigurate în unităţile de tratament balnear aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice, iar restul în alte unităţi de profil, prin contracte încheiate potrivit legii.

