Când poți închide balconul fără autorizație și în ce situații este obligatorie o aprobare oficială

Închiderea balconului este una dintre cele mai întâlnite modificări realizate de proprietarii de apartamente care doresc să extindă spațiul utilizabil al locuinței sau să îmbunătățească nivelul de confort. Deși lucrarea poate părea una simplă, legislația în vigoare stabilește clar situațiile în care este necesară autorizația de construire, documentele care trebuie depuse și consecințele la care se expun cei care execută astfel de intervenții fără aprobările necesare.

Respectarea procedurilor administrative și a cerințelor stabilite de autoritățile competente poate preveni costuri suplimentare și probleme juridice ulterioare.

Când poate fi închis balconul fără autorizație

Legea prevede o excepție pentru anumite situații care vizează apartamentele situate la parterul blocurilor de locuințe. Astfel, cu acordul asociației de proprietari, pot fi realizate lucrări de închidere a balcoanelor sau logiilor aflate la nivelul parterului atunci când modificările sunt necesare din motive de securitate, pentru reducerea efectelor produse de noxe, zgomot sau gunoaie ori pentru protejarea sănătății și siguranței persoanelor care locuiesc în apartamentul respectiv.

În afara acestei excepții expres prevăzute de lege, închiderea balconului necesită, în general, parcurgerea procedurii de autorizare.

În ce situații este nevoie de autorizație pentru închiderea balconului

Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, pentru închiderea balcoanelor sau a logiilor existente este necesară emiterea unei autorizații de construire. Actul se eliberează pe baza unei documentații simplificate, care trebuie să cuprindă: un memoriu de arhitectură, releveul spațiului, reprezentarea fațadei și propunerea tehnică pentru închiderea balconului sau a logiei. În plus, este necesar avizul proiectantului inițial al clădirii ori, după caz, o expertiză tehnică pentru unitatea locativă vizată de lucrări.

Necesitatea autorizării este justificată de faptul că astfel de intervenții pot modifica aspectul exterior al imobilului și pot influența caracteristicile tehnice ale construcției.

Pentru lucrări de modificare a compartimentărilor interioare se va emite autorizaţie de construire/desfiinţare în baza unei documentaţii de autorizare a lucrărilor cu conţinut simplificat, având următorul cuprins: memoriu de arhitectură, releveu, propunerea de compartimentare/desfiinţare şi avizul proiectantului iniţial sau, după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă/spaţiul aflat în proprietatea solicitantului indiferent de funcţiune, care urmează să fie supus compartimentării interioare.

Documente necesare pentru obținerea autorizației

Procedura începe cu obținerea certificatului de urbanism, document care stabilește lista avizelor și acordurilor necesare pentru autorizarea lucrării. Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care cuprinde, în copie, următoarele documente:

certificatul de urbanism;

dovada, în copie conformă cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii şi, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

documentaţia tehnică - D.T.;

documentaţia tehnică - D.T. şi pentru acordul/autorizaţia administratorului drumului executat pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă;

avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acesteia;

Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, avizele/şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acestuia, avizele/acordurile de principiu sau, după caz, avizele de amplasament favorabile condiţionate pentru relocarea sistemelor/reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, precum şi a altor reţele de utilităţi situate pe coridorul de expropriere.

dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire. Pentru construirea unei locuinţe unifamiliale poate fi scutită de taxe, prin hotărâre de consiliu, persoana care nu deţine singură ori împreună cu soţul/soţia o locuinţă, în baza certificatului fiscal emis de autoritatea competentă.

Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se depune şi se înregistrează la autoritatea administraţiei publice competente numai dacă solicitantul prezintă toate documentele prevăzute.

Avizele/acordurile emise în condiţiile legii îşi menţin valabilitatea:

pe toată perioada implementării investiţiilor, atât până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, cât şi până la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor, cu condiţia începerii execuţiei lucrărilor în termenul prevăzut de lege, cu excepţia cazurilor în care pe parcursul execuţiei lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum şi/sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz;

de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente până la data emiterii autorizaţiei de construire, pentru avizele/acordurile care erau în vigoare la data depunerii documentaţiei respective.

Ce se întâmplă dacă îți închizi balconul fără autorizație

Executarea lucrărilor fără autorizație sau cu nerespectarea condițiilor prevăzute de aceasta atrage răspunderea contravențională. Articolul 26 din Legea nr. 50/1991 prevede amenzi cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei, cuantumul sancțiunii fiind stabilit în funcție de gravitatea abaterii și de amploarea lucrărilor efectuate.

Pe lângă amendă, autoritățile pot dispune oprirea lucrărilor, intrarea în legalitate prin obținerea documentelor necesare sau, în situațiile în care acest lucru nu este posibil, desființarea construcțiilor realizate fără respectarea prevederilor legale.

Ce lucrări pot fi executate fără autorizație

Se pot executa fără autorizaţie de construire/desfiinţare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor:

reparaţii la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate;

reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora;

reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară;

reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări;

reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit şi ale coşurilor de fum aferente;

tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi alte finisaje interioare, precum şi pardoseli interioare;/ reparaţii la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi alte finisaje exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor;

reparaţii sau înlocuiri la instalaţiile interioare, precum şi reparaţii la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii;

montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi;

lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de faţadă, astfel:

trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare;

lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului - dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă - la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri;

lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii curente la infrastructura de transport şi la instalaţiile aferente;

modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale uşoare;

schimbarea de destinaţie, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desfiinţare pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, cu încadrarea în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobat.

Editor : C.S.