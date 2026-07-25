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Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu Ucraina: „S-ar putea termina până la sfârșitul zilei”

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Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
Anunțul a fost făcut de Dmitri Peskov (s), purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images
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Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns la sugestia președintelui kazah Kassym-Jomart Tokayev, potrivit căreia războiul Rusiei împotriva Ucrainei ar trebui „înghețat”.

El a afirmat că acest lucru este „imposibil”, conform unui comentariu făcut Interfax, scrie Ukrainska Pravda..

Peskov a susținut că, având în vedere poziția Kievului, „o înghețare ca atare este imposibilă”.

„Pentru noi, condiția principală este să ne atingem obiectivele”, a spus el.

Întrebat cum a reacționat Putin la propunerea lui Tokayev în timpul conversației lor, Peskov a răspuns: „I-a explicat totul în detaliu despre operațiunea militară specială” (așa cum numesc rușii războiul împotriva Ucrainei).

Peskov a adăugat: condițiile pentru încetarea ostilităților au fost stabilite de Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei în urmă cu doi ani și a afirmat că „toate acestea s-ar putea încheia astăzi, până la sfârșitul zilei, dacă regimul de la Kiev ar lua deciziile corespunzătoare”.

Mai devreme, în cadrul unei întâlniri cu Putin la Omsk, Tokayev a sugerat înghețarea războiului dintre Rusia și Ucraina. „Poate că a sosit momentul să înghețăm acest conflict și să revenim la formula Istanbul 2.0, întrucât acolo s-au obținut rezultate semnificative. După aceea – bineînțeles, sub garanțiile marilor puteri, inclusiv ale Rusiei – putem merge mai departe.”

Editor : Sebastian Eduard

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