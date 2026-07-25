Radu Miruță acuză „dezinformări” după incidentele cu drone: „Unii «suveraniști» sunt mai deranjați că Armata Română și-a făcut datoria”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, răspunde „punctual” „dezinformărilor” în privinţa modului şi a timpului în care au intervenit piloţii pentru doborârea celor două drone intrate în spaţiul aerian românesc, a costului operaţiunii, dar şi în ceea ce priveşte faptul că el era în vacanţă. „Văd că o parte dintre cei care se declară «suveranişti» sunt mai deranjaţi că Armata Română şi-a făcut datoria decât de faptul că drone ruseşti au încălcat spaţiul nostru aerian”, afirmă Miruţă, demontând apoi, pe rând, afirmaţiile din sptaţiul public, pe care le cataloghează ca fiind „false”.

„România a demonstrat un lucru simplu: îşi apără teritoriul şi reacţionează ferm, iar în aceste zile, capabilităţile aflate la dispoziţia Armatei Române, raportate la contextul dat, au făcut posibilă o intervenţie de succes. Graniţele, spaţiul aerian şi suveranitatea României nu sunt negociabile. NATO funcţionează, Armata Română îşi face datoria la maximum cu ceea ce are la dispoziţie, iar noi vom continua să investim în apărarea cetăţenilor, a teritoriului naţional şi a flancului estic al Alianţei. Asta este realitatea. În schimb, văd că o parte dintre cei care se declară «suveranişti» sunt mai deranjaţi că Armata Română şi-a făcut datoria decât de faptul că drone ruseşti au încălcat spaţiul nostru aerian. Pentru că au apărut multe dezinformări, răspund punctual”, afirmă Radu Miruţă într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Astfel, în ceea ce priveşte afirmaţia că s-a tras cu „rachete scumpe în drone ieftine”,ministrul arată că un calcul nu se face „comparând preţul unei rachete cu cel al unei drone”.

„În ecuaţie intră vieţile oamenilor şi siguranţa comunităţilor pe care le protejăm, iar acestea nu au preţ. Utilizăm capabilităţi de apărare antiaeriană la sol, dar raza acestora de acţiune este limitată. Da, aeronavele F-16 nu au fost proiectate pentru astfel de misiuni. Tocmai de aceea reprezintă soluţia de ultimă instanţă, folosită atunci când este necesar să protejăm populaţia şi infrastructura”, explică ministrul.

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Demnitarul adaugă că, în acelaşi timp, a fost „pornit cel mai accelerat program de înzestrare şi modernizare al Armatei Române, cu producţie în România”.

„Prin programul SAFE am contractat, într-un timp record, sisteme dedicate combaterii dronelor.Războiul cu drone nu a început ieri, ci de peste trei ani. Dacă s-ar fi luat decizii la timp în anii anteriori, aceste capabilităţi ar fi fost deja operaţionale. Nu s-a întâmplat asta, dar am recuperat timpul pierdut. (...) Până la intrarea în serviciu a noilor sisteme, adaptăm permanent dispozitivul de apărare din Dobrogea. Periodic - săptămânal, sau o dată la două săptămâni - analizăm lecţiile învăţate, actualizăm procedurile şi repoziţionăm resursele acolo unde este nevoie. Upgradăm ceea ce poate fi modernizat şi cercetăm componente recuperate din drone ruseşti pentru a eficientiza la maximum soluţiile de lansare”, precizează Miruţă.

El spune că rezultatele din ultimele 24 de ore „confirmă că această strategie funcţionează”.

„Nu sunt vorbe, sunt fapte. Au fost reorganizate capabilităţile existente, am modernizat ceea ce poate fi upgradat într-un timp scurt şi cercetăm componente recuperate de la dronele eşuate pentru a eficientiza la maximum soluţiile de lansare. Am cerut sprijin suplimentar în cadrul NATO, accelerăm achiziţiile, analizăm permanent scenarii şi luăm decizii înainte ca ameninţările să se transforme în pericole reale”, menţionează ministrul Apărării.

Referitor la afirmaţia vehiculată în spaţiul public că drona „s-a plimbat prin România”, iar piloţii au tras „prea târziu”, Miruţă arată că, din momentul în care a intrat în spaţiul aerian al României, drona a fost urmărită permanent.

„Interceptarea s-a făcut exact în momentul în care existau condiţiile necesare pentru a o doborî în siguranţă. Ieri într-un timp mai lung, azi doar în câteva minute. Responsabilitatea unui ministru şi a militarilor nu este doar să doboare o ţintă, ci să o facă, cu mijloacele pe care le au la dispoziţie, fără să pună în pericol viaţa oamenilor. Nu riscăm ca fragmentele dronei sau ale interceptorului să cadă peste locuinţe ori asupra populaţiei doar pentru a satisface spectacolul unor comentatori de pe internet. Şi încă un lucru pentru cei care distribuie informaţii false: la Ianca nu mai funcţionează de ani buni o bază militară. Dacă tot pretindeţi că informaţi opinia publică, măcar verificaţi datele înainte de a răspândi dezinformări”, punctează Miruţă.

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În privinţa acuzaţiilor la adresa sa, potrivit cărora „era în vacanţă” când „au venit dronele”, Radu Miruţă răspunde că da, era în concediu, dar că „şi în concediu” a „rămas ministrul Apărării”.

„Responsabilitatea pentru securitatea României nu se suspendă odată cu plecarea în vacanţă şi nici nu depinde de prezenţa fizică într-un birou. În ultimele luni am demonstrat, prin decizii şi rezultate, nu prin sloganuri, că Ministerul Apărării funcţionează permanent. Există proceduri, lanţuri de comandă şi oameni pregătiţi care acţionează 24 de ore din 24, iar atunci când situaţia o cere sunt implicat fără întârziere”, afirmă Miruţă.

Ministrul Apărării menţionează că România este „mai bine pregătită astăzi decât era acum un an”.

„Mai avem multe de făcut, dar un lucru este cert: nu vom face compromisuri când este vorba despre securitatea cetăţenilor români. Vom continua să investim în Armata Română, să consolidăm apărarea antiaeriană şi antidronă şi să acţionăm împreună cu aliaţii noştri ori de câte ori securitatea ţării o cere. Îndemn publicul să se informeze din surse oficiale şi credibile şi să trateze cu prudenţă declaraţiile spectaculoase, lipsite de context şi de rigoare”, completează ministrul.

Miruţă mai spune că înţelege „pe deplin” îngrijorarea oamenilor, „în special teama românilor din Dobrogea, care primesc uneori, de câteva ori pe zi, alerte aeriene”.

„Este justificată. Ca ministru al Apărării, pot să le garantez un singur lucru: Armata Română face maximum posibil pentru a proteja cetăţenii României. Actualizăm deciziile ori de câte ori este nevoie, căutăm permanent soluţii cu ceea ce avem şi achiziţionăm rapid ceea ce nu a fost achiziţionat până acum. Faptul că două drone au fost doborâte în două zile consecutive este dovada”, încheie ministrul Radu Miruţă.

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Editor : C.A.