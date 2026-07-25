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UNESCO a adăugat un sit din Cisiordania și castelele libaneze pe Lista Patrimoniului Mondial, în ciuda opoziției israeliene

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Israeli road in the West Bank, Beit Jala, Palestinian Authority, Israel, Middle East
Drum israelian în Cisiordania. Beit Jala, Autoritatea Palestiniană. Foto/ Profimedia.jpg
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UNESCO a adăugat pe Lista Patrimoniului Mondial un important sit arheologic din Cisiordania și un ansamblu de castele istorice din sudul Libanului, ignorând obiecțiile israeliene și reaprinzând o dispută de lungă durată privind legătura dintre patrimoniul cultural și politica din regiune, anunță France24.

Decizia, luată în cadrul unei reuniuni a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) desfășurată în Coreea de Sud, a venit la câteva zile după ce Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a îndemnat comitetul să respingă eforturile de a include micul oraș Sebastia din Cisiordania și castelele libaneze, calificând nominalizările drept o „utilizare a patrimoniului cultural ca armă”.

În cadrul reuniunii de la Busan, membrii comitetului UNESCO au decis să înscrie situl Sebastia și cinci castele din zona Muntelui Amel din Liban atât pe Lista Patrimoniului Mondial, cât și pe Lista Patrimoniului Mondial în Pericol, după ce au analizat propunerile de înscriere în regim de urgență, invocând conflictele în curs din Orientul Mijlociu.

Sebastia, un oraș situat pe un deal la aproximativ 10 kilometri (6 mile) nord-vest de Nablus, în Cisiordania ocupată de Israel, este identificat de cercetători ca fiind vechea Samaria, capitala Regatului biblic al Israelului. Vestigiile arheologice din zonă acoperă perioadele Epocii Fierului, romane, bizantine și islamice. Conform tradiției creștine și islamice, Ioan Botezătorul ar fi fost înmormântat acolo, potrivit unui site web al UNESCO.

Propunerea de înscriere a orașului Sebastia, prezentată pentru prima dată de delegația palestiniană la UNESCO în 2012, susținea că statutul de patrimoniu mondial era necesar pentru a contribui la conservarea sitului, menționând că acesta rămâne în mare parte neamenajat sub control israelian și necesită măsuri suplimentare de conservare, în ciuda faptului că atrage turiști.

Desemnarea are loc în contextul în care Israelul, care nu recunoaște un stat palestinian, ia măsuri pentru a expropria vaste suprafețe de teren din jurul sitului, chiar dacă se confruntă cu presiuni pentru a combate violența coloniștilor israelieni pe teritoriul palestinian.

Cele cinci castele din regiunea Muntelui Amel sunt recunoscute pentru patrimoniul lor arhitectural stratificat, care îmbină influențe cruciate, ayubide, mamelucă și locale, reflectând evoluția arhitecturii fortificate pe parcursul a aproape nouă secole, potrivit UNESCO. Printre siturile desemnate se numără Castelul Beaufort, construit de cruciați și cunoscut și sub numele de Al-Shaqif, pe care forțele israeliene l-au capturat în luna mai, în cadrul celei mai adânci incursiuni a lor în Liban din ultimii peste un sfert de secol.

Adel Naim Daoud Atieh, membru al delegației palestiniene la UNESCO, a declarat că desemnarea ca patrimoniu mondial răsplătește perseverența locuitorilor din Sebastia, „care au protejat acest sit extraordinar de-a lungul generațiilor, în ciuda ocupației, a restricțiilor și a încercărilor repetate de a-i separa de propriul lor patrimoniu”.

Israelul s-a retras din UNESCO în 2019, acuzând organizația că este părtinitoare împotriva sa și că minimalizează legăturile sale istorice cu Țara Sfântă. Un membru al delegației israeliene, care participă la reuniunile de la Busan în calitate de observatori, a declarat că este „o rușine că politizarea a ruinat UNESCO și a dus la batjocorirea istoriei”.

În declarația de marți, Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a acuzat delegația palestiniană că desfășoară o „campanie ostilă și unilaterală” în cadrul UNESCO, prezentând în mod fals Sebastia ca o zonă aflată în situație de urgență, calificând această acțiune drept o încercare politică de a „șterge istoria profundă și bine documentată a sitului, atât din perspectiva iudaică, cât și din cea creștină”. Ministerul s-a opus, de asemenea, includerii Castelului Beaufort pe lista Patrimoniului Mondial, în cadrul propunerii de nominalizare care vizează cele cinci castele din zona Muntelui Amel.

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Ministerul a afirmat că Hezbollah, o grupare militantă susținută de Iran, a transformat castelul într-o fortăreață militară prin construirea de tuneluri sub sit și lansarea de rachete din acea zonă, și a acuzat UNESCO că ignoră aceste evoluții.

Întrebată cu privire la afirmațiile israeliene, UNESCO a declarat într-un comunicat adresat agenției Associated Press că toate candidaturile sunt evaluate în conformitate cu aceleași criterii, proceduri și cerințe tehnice și că nu ia poziție în disputele politice. Ambasada Libanului în Coreea de Sud a refuzat să comenteze declarația Israelului, dar un delegat libanez prezent la ședința de vineri a afirmat că castelele au fost folosite „exclusiv în scopuri culturale și turistice” de la retragerea Israelului din sudul Libanului în 2000 și a acuzat mass-media israeliană că prezintă facilitățile turistice drept tuneluri militare, anunță France24.

Miercuri, comitetul UNESCO a inclus un alt sit libanez, Tirul, un vechi oraș fenician din sudul țării, pe lista siturilor patrimoniului mondial aflate în pericol. Tirul, al patrulea oraș ca mărime din Liban, a fost ținta unor intense atacuri aeriene israeliene la începutul lunii iunie, în timpul războiului dintre Israel și Hezbollah, înainte ca un armistițiu să intre în vigoare mai târziu în aceeași lună.

Editor : C.A.

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