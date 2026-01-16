Cartel Alfa: 3.000 de angajați de la Combinatul Liberty Galaţi au salarii restante de luni de zile. Un coleg a intrat în greva foamei

Cartel Alfa anunţă, vineri, că peste 3.000 de salariaţi de la Combinatul Liberty Galaţi, sunt în şomaj tehnic, cu salarii restante de luni de zile, iar unul dintre ei a intrat în greva foamei.

„Peste 3.000 de lucrători de la Combinatul Liberty Galaţi sunt în şomaj tehnic, cu salarii restante de luni de zile. Un coleg a intrat în greva foamei pentru a fi auzit. În acelaşi timp, conducerea este anchetată pentru delapidare şi evaziune fiscală”, au transmis, vineri, sindicaliştii Cartel Alfa.

Potrivit acestora, nu este vorba despre un conflict izolat, ci despre „o criză socială care afectează mii de familii”.

„Anchetele arată că, în ultimii ani, conducerea combinatului ar fi fost implicată în fapte de delapidare şi evaziune fiscală, cu pierderi de sute de milioane de euro pentru companie şi pentru bugetul public.

În timp ce muncitorii sunt chemaţi la «răbdare» şi «înţelegere», aflăm despre împrumuturi fictive, achiziţii inexistente şi bani scoşi din combinat”, afirmă sindicaliştii.

Potrivit acestora, ceea ce se întâmplă la Galaţi nu este o excepţie, „este vorba de un simptom al unui sistem în care abuzurile sunt tolerate”.

În 7 noiembrie 2025, şapte dintre percheziţiile făcute în cadrul Operaţiunii JUPITER aveau loc în judeţele Galaţi şi Ilfov, dar şi în Capitală, într-un dosar care vizează delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, cu prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro.

În dosar era vizat Combinatul Liberty Galaţi.

Potrivit procurorilor, persoanele cu funcţii de conducere din cadrul societăţii comerciale au acţionat în vederea delapidării acesteia prin intermediul unor entităţi afiliate înregistrate în alte jurisdicţii, acestea din urmă fiind implicate şi în crearea unor circuite evazioniste, în acest sens fiind folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziţii bunuri sau prestări servicii care nu au avut la bază operaţiuni reale, precum şi contracte de împrumut fictive.

Infracţiunile s-ar fi comis prin mai multe mecanisme, fiind înregistrate tranzacţii inclusiv cu GAZPROM Rusia.

Prejudiciul estimat în dosar se ridică la 300 de milioane de euro.

În 25 noiembrie 2025 a avut loc prima întâlnire de lucru a Comitetului interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galaţi S.A şi S.C. Liberty Tubular Products Galaţi – S.A.

Editor : A.C.