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Cât costă să cumperi vechime în muncă pentru pensie și cine poate beneficia de această facilitate

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Românii cărora le lipsesc luni sau chiar ani de vechime pot să își completeze stagiul de cotizare pentru pensie. Aflați cât costă un an de vechime și cine poate beneficia de această facilitate.

În România, pentru a putea beneficia de pensie este nevoie de un stagiu minim de cotizare de 15 ani.

Dacă un român a muncit și a cotizat doar 14 ani, îi lipsește un an pentru a deveni eligibil pentru pensie, însă legea îi permite să cumpere retroactiv perioada lipsă, relatează Maria Coman, jurnalistă Digi24.

Costul se calculează în funcție de salariul minim brut pe economie, care de la 1 iulie este de 4.325 de lei. Iar contribuția reprezintă 25% din acest salariu. Astfel că, un român care vrea să-și cumpere vechime în muncă, trebuie să plătească peste 1.000 de lei pentru fiecare lună sau aproape 13.000 de lei pentru un an de vechime, iar plata poate fi făcută integral sau în rate.

Pot cumpăra vechime persoanele care nu sunt deja pensionare și care n-au plătit contribuții la sistemul public de pensii pentru perioada în care vor să cumpere acea vechime.

Legea permite recuperarea a cel mult 6 ani de muncă, iar ca să beneficiezi, trebuie mai întâi să depui o cerere la Casa de Pensii și să afli cât ai cotizat la stat.

Pot beneficia și cei care au depășit pragul minim de 15 ani și vor să se apropie de stagiul complet de 35 de ani sau să-l depășească, doar că, la final pensia nu o să crească cu foarte mult. În cazul acesta, în care viitorul pensionar are deja o vechime de 35 de ani, dacă ar cumpăra încă un an în plus, ar beneficia de un punct de stabilitate, respectiv 81 de lei.

Editor : Liviu Cojan

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