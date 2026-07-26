Câte drone rusești au intrat în spațiul aerian al României de la începutul războiului. Bilanțul prezentat de MApN

Ministerul Apărării Naționale a prezentat un bilanț al incidentelor produse la granița României de la începutul războiului din Ucraina, arătând că au fost înregistrate 33 de pătrunderi ale dronelor rusești în spațiul aerian național, iar trei dintre acestea au fost doborâte în acest an de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, de la declanșarea războiului din Ucraina au fost înregistrate peste 100 de atacuri asupra teritoriului ucrainean în apropierea graniței cu România.

În aceeași perioadă, au fost semnalate 33 de pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian al României, cea mai recentă fiind înregistrată pe 26 iulie 2026.

De asemenea, autoritățile au identificat fragmente de drone sau drone întregi pe teritoriul României în aproximativ 50 de situații.

Ministerul Apărării precizează că numai în acest an au fost înregistrate peste 40 de atacuri pe teritoriul Ucrainei în apropierea frontierei cu România.

Ca urmare a acestor incidente, aeronavele aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană Întărită au fost ridicate de la sol în 34 de cazuri.

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Tot în 2026, au fost înregistrate 18 pătrunderi neautorizate ale dronelor în spațiul aerian național, iar în trei situații acestea au fost doborâte de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Ultimul astfel de incident a avut loc pe 26 iulie.

În plus, militarii au identificat fragmente de drone sau drone întregi pe teritoriul României în 16 situații.

Bilanțul publicat de MApN vine după ce ministerul a oferit noi detalii despre misiunea desfășurată duminică dimineață, când un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă care intrase ilegal în spațiul aerian al țării.

Potrivit MApN, drona a fost detectată de radarele militare în afara spațiului aerian românesc, a intrat în apele teritoriale ale României la ora 10:08, iar cinci minute mai târziu, la ora 10:13, a fost neutralizată „în condiții de siguranță”, la aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina, deasupra Mării Negre.

Editor : Ana Petrescu