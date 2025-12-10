Categorii de persoane care beneficiază de medicamente compensate și reduceri. Criterii de eligibilitate și lista tratamentelor din 2025

Românii pot beneficia de medicamente compensate în funcție de vârstă, venituri, diagnostic și încadrarea în programele naționale de sănătate. De la copii la pensionari cu venituri reduse, până la pacienți cu boli cronice, categoriile eligibile sunt variate, iar lista medicamentelor decontate este actualizată periodic pentru a acoperi principalele nevoi terapeutice. Cum este diferențiat procentul de compensare aplicat asupra prețului de referință în funcție de sublista în care este încadrat medicamentul.

Medicamentele decontate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) pot fi eliberate doar de către farmaciile comunitare care se află în contract cu casele de asigurări de sănătate.

Cine poate beneficia de medicamente compensate

Persoanele asigurate pot beneficia de medicamente suportate din FNUASS, care sunt eliberate pe baza unei prescripții medicale electronice sau a unei prescripții medicale cu regim special (pentru medicamentele psihotrope și stupefiante - formularele verzi sau galbene).

Copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 18 ani;

Gravidele și lehuzele;

Tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenți de liceu până la începutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni;

Ucenici sau studenți și persoanele prevăzute în legile speciale - beneficiază de gratuitate suportată din Fond (compensare 100% din prețul de referință) și pentru medicamentele din sublistele A, B și D;

Pensionari cu venituri din pensii (și indemnizație socială) de până la 2.020 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri - beneficiază de compensare 90% din prețul de referință pentru medicamentele din sublista B;

Persoanele diagnosticate cu anumite afecțiuni cronice grave (de exemplu boli oncologice, afecțiuni rare, HIV/SIDA, boli de plămâni severe etc);

Persoanele cu dizabilități sau invaliditate gravă;

Pacienții incluși în programe naționale de sănătate.

În cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, pot fi prescrise și decontate doar acele medicamente incluse în Lista medicamentelor compensate aprobată prin Hotărârea Guvernului. (Ordinul și Anexele cu modificările și completările la Lista prețurilor de referință (pentru A, B, C1, C3 si D) valabilă de la 01 12 2025/ CNAS)

Lista de compensare a medicamentelor

Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din FNUASS este cea corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor asupra prețului de referință. Procentul de compensare aplicat asupra prețului de referință este diferențiat în funcție de sublista în care se regăsește medicamentul și poate fi:

A - procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI) prevăzute în sublista A este de 90% din prețul de referință pentru respectiva clasă de medicamente;

B - procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI) prevăzute în sublista B este de 50% din prețul de referință pentru respectiva clasă de medicamente;

C - procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI) prevăzute în:

sectiunile C1 si C3 este de 1 00% din prețul de referință pentru respectiva clasă de medicamente;

pentru respectiva clasă de medicamente; sectiunea C2 este de 100% din prețul de decontare (include TVA) sau din prețul cu ridicata de decontare (la care se adaugă TVA) pentru respectiva clasă de medicamente.

D - procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI) prevăzute în sublista D este de 20% din prețul de referință pentru respectiva clasă de medicamente;

E - procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI) prevăzute în:

sectiunea E1 este de 50% din prețul de referință pentru respectiva clasă de medicamente, de care beneficiază unele segmente populaţionale;

pentru respectiva clasă de medicamente, de care beneficiază unele segmente populaţionale; sectiunea E2 este de 100% din prețul de referință pentru respectiva clasă de medicamente, de care beneficiază unele segmente populaţionale.

Lista interactivă a medicamentelor compensate

Vezi în întregime: Lista de compensare A, Lista B, Lista C1, Lista C2, Lista C 3, Lista D

Lista medicamentelor compensare. Foto CNAS

Cum știi în ce categorie se încadrează medicamentul tău compensat

În România, categoriile A, B, C1, C2 și altele se aplică medicamentelor, nu pacienților. Fiecare medicament este inclus într-o sublistă stabilită de Ministerul Sănătății și CNAS. Lista oficială este publicată periodic pe site-ul CNAS și în Monitorul Oficial.

Ce diferențiază listele

Lista A: compensare 90%;

Lista B: compensare 50%;

Listele C (C1, C2, C3): tratamente pentru boli cronice, programe naționale sau afecțiuni rare, cu procent variabil de compensare.

În lista interactivă a medicamentelor, publicată de CNAS, pe coloana „Lista de compensare”, medicamentele sunt etichetate cu sublista din care fac parte - de exemplu C1, C2, C3 sau E2, ceea ce semnifică că sunt eligibile pentru compensare totală (100%).

Eliberarea medicamentelor compensate

Medicamentele pot fi ridicate de către asigurați din orice farmacie din țară care se află în contract cu casele de asigurări de sănătate, indiferent de casa de asigurări la care este luat în evidență asiguratul sau de casa de asigurări cu care se află în contract medicul, cu excepția medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat.

Medicamentele compensate pot fi prescrise de medicul de familie și medicul specialist (care își desfășoară activitatea în ambulatoriul de specialitate sau în spital) aflat în contract cu o casă de asigurări de sănătate. Anumite medicamente, restricționate prin protocoale terapeutice, pot fi prescrise doar de medicul specialist.

Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de maximum 7 zile în afecțiuni acute, de până la 8 - 10 zile în afecțiuni subacute și de până la 30 - 31 de zile pentru bolnavii cu afecțiuni cronice.

Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate și cu schemă terapeutică stabilă, medicamentele pot fi prescrise pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile.

Pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat precum și pentru vaccinuri, perioada pentru care pot fi prescrise aceste medicamente este de până la 30-31 de zile.

Prescripția medicală pentru boli cronice, precum și cea pentru vaccinuri, sunt valabile maximum 30 de zile de la data emiterii, iar pentru afecțiunile acute și subacute este valabilă maximum 48 de ore.

Editor : C.S.