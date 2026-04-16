Câți bani primesc copiii încadrați într-un grad de handicap în 2026: Sumele prevăzute pentru toate prestațiile sociale

Copiii cu dizabilități din România beneficiază de un sistem de sprijin financiar care include atât alocația de stat, cât și prestații sociale acordate diferențiat, în funcție de nivelul de încadrare. În contextul creșterii costului vieții, autoritățile au anunțat majorări pentru o parte dintre aceste venituri, incluse într-un „pachet de solidaritate” destinat susținerii familiilor vulnerabile.

Sprijinul acordat copiilor cu dizabilități rămâne esențial pentru susținerea familiilor, în condițiile în care aceste venituri contribuie direct la acoperirea nevoilor zilnice și la asigurarea unui nivel minim de trai.

Câți bani primesc copiii încadrați într-un grad de handicap în 2026

Nivelul prestațiilor sociale pentru copiii cu dizabilități este stabilit în funcție de gradul de handicap. Până în aprilie 2026, sumele acordate sunt:

463 lei pentru copilul încadrat în grad de handicap grav;

232 lei pentru copilul cu handicap accentuat;

80 lei pentru copilul cu handicap mediu.

Aceste prestații sunt acordate lunar și reprezintă un sprijin de bază pentru familiile care au în îngrijire copii cu nevoi speciale.

„Pachetul de solidaritate” aduce majorări pentru copiii cu dizabilități

Guvernul a aprobat un set de măsuri sociale, denumit „pachet de solidaritate”, care vizează creșterea veniturilor pentru categoriile vulnerabile, inclusiv pentru copiii cu handicap.

În urma acestor modificări, prestațiile sociale vor crește diferențiat începând cu luna mai 2026, astfel:

pentru handicap grav: de la 463 lei la 548 lei;

pentru handicap accentuat: de la 232 lei la 397 lei;

pentru handicap mediu: de la 80 lei la 199 lei.

Măsura face parte dintr-un program mai amplu de sprijin care vizează milioane de familii afectate de creșterea prețurilor.

Alocația de stat pentru copiii cu handicap în 2026

Pe lângă prestațiile specifice, copiii cu dizabilități beneficiază și de alocația de stat, reglementată de legislația în vigoare. În 2026, alocația pentru copiii cu handicap este de 719 lei pe lună, indiferent de vârstă. Dreptul se acordă de la naștere sau de la momentul încadrării în grad de handicap și se menține până la vârsta de 18 ani.

După majorat, plata poate continua dacă tânărul își continuă studiile liceale sau profesionale, fără a depăși vârsta de 26 de ani. Alocația se acordă lunar, pe baza cererii depuse de părinți sau reprezentantul legal.

Ce sprijin primesc părinții care îngrijesc copii cu handicap

Părinții, tutorii sau persoanele care au în grijă copii cu dizabilități beneficiază, la rândul lor, de prestații sociale acordate pe perioada îngrijirii. Acestea sunt calculate în funcție de Indicatorul Social de Referință și de gradul de handicap al copilului:

70% din ISR pentru copilul cu handicap grav;

35% din ISR pentru handicap accentuat;

12% din ISR pentru handicap mediu.

Acest sprijin este destinat acoperirii cheltuielilor zilnice generate de îngrijirea copilului.

Indicatorul Social de Referință (ISR) este un indicator stabilit prin lege, folosit ca bază de calcul pentru mai multe beneficii sociale acordate de stat. Valoarea sa este actualizată, în mod normal, anual, în funcție de rata inflației, însă poate fi menținută la același nivel prin decizie guvernamentală. În 2026, Indicatorul Social de Referință (ISR) este de 660 de lei.

Venitul minim de incluziune crește pentru familiile cu copii

De asemenea, familiile vulnerabile care au în întreținere copii vor beneficia de majorări ale venitului minim de incluziune (VMI), în funcție de veniturile și structura familiei. Astfel, sprijinul mediu crește de la 273 de lei la 340 de lei pe familie.

În funcție de situație, sumele pot varia semnificativ: de la aproximativ 145 de lei pentru familiile cu venituri mai mari și un copil, până la circa 900 de lei pentru familiile monoparentale cu patru sau mai mulți copii și venituri reduse.

Indemnizația de însoțitor în 2026: Cine o primește și cât valorează

Pentru copiii încadrați în grad de handicap grav, legislația prevede acordarea unei indemnizații de însoțitor, în cazul în care este necesară asistență permanentă.

Valoarea acestui sprijin este legată direct de salariul minim brut pe economie. La nivelul actual de 4.050 de lei, indemnizația este de aproximativ 2.025 de lei pe lună. De la 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim la 4.325 de lei, suma va crește la circa 2.162,5 lei lunar.

Beneficiarii pot opta între această indemnizație și angajarea unui asistent personal, cele două variante fiind alternative.

Ansamblul acestor măsuri reflectă încercarea autorităților de a adapta sistemul de protecție socială la realitățile economice actuale. De la alocația de stat până la indemnizațiile și ajutoarele dedicate, sprijinul financiar pentru copiii cu handicap și familiile acestora rămâne esențial în asigurarea unui nivel minim de trai.

