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Mărturia unui supravieţuitor al viiturii devastatoare din Nepal: „Peste tot se auzea un vuiet puternic al morţii”

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Nepal-China flash flood death toll rises, hundreds remain missing
Foto: Profimedia
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Fotograful italian Stefano Lotumolo se afla într-un autobuz când inundaţiile au lovit miercuri graniţa dintre Nepal şi China. El şi ceilalţi pasageri ai autobuzului au reuşit să scape, însă persoanele aflate în vehiculele din spatele lor nu au fost la fel de norocoase, relatează CNN.

„Zgomotul era de necrezut”, a povestit Lotumolo, citat de News.ro. „Peste tot se auzea un vuiet puternic al morţii”, a mai spus el.

Potrivit lui Lotumolo, grupul său a avut la dispoziţie între aproximativ 30 de secunde şi un minut pentru a coborî din autobuz şi a fugi spre un loc mai înalt.

Ei s-au adăpostit într-o colibă mică, împreună cu aproximativ 50 de alţi supravieţuitori, şi au aşteptat acolo până când elicopterele militare au sosit în dimineaţa următoare.

Lotumolo a spus că are nevoie de timp pentru a înţelege şi a procesa ceea ce s-a întâmplat.

„Sunt cu adevărat recunoscător”, a afirmat el. „Am văzut moartea peste tot, dar eu sunt în viaţă”, a adăugat.

O viitură de proporții a devastat zone din Nepal și Tibet, după o alunecare de teren produsă în apropierea frontierei dintre cele două țări. Sute de persoane au murit, iar alte câteva sute sunt date dispărute.

Editor : A.P.

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