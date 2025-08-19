Ce drepturi au pacienții care suferă de o afecțiune oncologică în România. În ce situații primesc tratamente gratuite

Pacienții diagnosticați cu afecțiuni oncologice în România beneficiază de o serie de drepturi legale menite să le asigure accesul la tratamente esențiale și sprijin pe durata bolii. De la scheme de terapie gratuite și servicii medicale incluse în programe naționale de sănătate, până la concedii medicale cu durată extinsă, legislația încearcă să ofere un cadru de protecție pentru cei care se confruntă cu una dintre cele mai grave afecțiuni. În ce condiții pot beneficia pacienții de facilități și pentru ce perioadă de timp.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 293/2022, din 2023 a început să fie implementat Planul Național de Combatere a Cancerului, care completează Programul Național de Oncologie, punând accent și pe prevenție, screening, educație și îngrijiri paliative. (Sursa: Ministerul Sănătății)

Drepturile pacienților cu afecțiuni oncologice prevazute in Programul Național de Oncologie

Programul Național de Oncologie este un program național de sănătate derulat în România, coordonat de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), care are ca scop diagnosticul, tratamentul și monitorizarea pacienților cu cancer, înscriși în program. În cadrul programului, pacienții beneficiază gratuit de terapii oncologice pentru toate localizările cancerului, respectiv de tratamente cu citostatice, hormonoterapie, imunoterapie, terapii personalizate de ultima oră, simptomatice etc.

Obiectivul Programului Național de Oncologie este:

tratamentul medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice;

reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare;

diagnosticul şi monitorizarea afecţiunilor hematologice maligne;

radioterapia bolnavilor cu afecţiuni oncologice;

diagnosticul genetic al tumorilor solide maligne.

Tratamente gratuite pentru bolnavii de cancer în Romania

Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii) cuprinde:

asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu afecţiuni oncologice: citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creştere şi inhibitori de osteoclaste în spital şi în ambulatoriu;

asigurarea tratamentului specific cu terapii avansate CAR-T, în spital.

Criterii de includere în subprogram:

pentru activitatea de asigurare a tratamentului specific (citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creştere şi inhibitori de osteoclaste), în spital şi în ambulatoriu, bolnavilor cu afecţiuni oncologice: după stabilirea diagnosticului de boală neoplazică şi stadializarea extensiei tumorale, conform procedurilor recomandate de ghidurile şi tratatele naţionale şi internaţionale recunoscute;

pentru activitatea de asigurare a tratamentului specific cu terapii avansate CAR-T, în spital: bolnavi copii şi adolescenţi şi bolnavi adulţi tineri, cu vârsta cuprinsă până la 25 ani inclusiv, cu leucemie acută limfoblastică (LAL) cu celule B, refractar, în recădere posttransplant, în a doua recădere sau recăderi ulterioare, precum şi bolnavi adulţi cu limfom difuz, cu celulă mare de tip B, recidivant sau refractar (DLBCL), după două sau mai multe linii de terapie sistemică.

Criterii de excludere în subprogram:

pentru activitatea de asigurare a tratamentului specific (citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creştere şi inhibitori de osteoclaste), în spital şi în ambulatoriu, bolnavilor cu afecţiuni oncologice: după epuizarea dozelor de citostatice recomandate sau a timpului de acordare a tratamentului sau la solicitarea bolnavului, după caz.

Criterii de reincludere în subprogram:

pentru activitatea de asigurare a tratamentului specific (citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creştere şi inhibitori de osteoclaste), în spital şi în ambulatoriu, bolnavilor cu afecţiuni oncologice: la constatarea recidivei sau a progresiei bolii stabilizate, când bolnavul necesită reinstituirea tratamentului antineoplazic. Terapia cu CAR-T reprezintă o singură administrare

În ce condiții decontează statul tratamentul în afara României

Există cazuri în care pacienții diagnosticați cu o afecțiune gravă au dreptul de a organiza un tratament medical (consultație de specialitate, intervenție chirurgicală, tratament pentru o anumită afecțiune etc) în altă țară din UE, urmând a i se rambursa costul acestuia de către casa de asigurări de sănătate.

Există două modalități de a beneficia de tratament medical planificat în altă țară din UE și anume:

Opțiunea 1: prin formularul S2B. Casa de asigurări de sănătate acoperă costurile tratamentului în altă țară din UE. În acest caz, pacienții pot avea acces numai la asistența medicală din sistemul public și vor trebui să solicite întotdeauna o autorizație prealabilă din partea casei naționale de asigurări de sănătate (formularul S2) înainte de a pleca la tratament în străinătate.

(Casa de asigurări de sănătate este obligată să acorde o autorizație prealabilă dacă tratamentul pe care îl solicită pacientul este inclus în asigurarea sa de sănătate. Cu formularul S2, costurile tratamentului vor fi acoperite în conformitate cu normele din țara în care pacientul este tratat.)

Opțiunea 2: Solicitarea rambursării după tratament. Pacientul poate plăti singur tratamentul medical planificat și poate cere apoi rambursarea parțială sau integrală a costurilor la întoarcerea în țară. Acest sistem vizează deopotrivă furnizorii de asistență medicală publici și privați din altă țară a UE.

(În această situație, pacientul va fi rambursat în funcție de ratele de rambursare aplicate pentru același tratament în țara în care este asigurat. Dacă un pacient este asigurat într-o țară care nu dispune de un sistem de rambursare, casa de asigurări de sănătate va rambursa în funcție de un tarif bazat pe costul tratamentului respectiv în sistemul național de sănătate. (Sursa: Europa.eu)

Concediul medical pentru bolnavii de cancer

Concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă

Concediile medicale pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pe o durată de cel mult 180 de zile calendaristice în interval de un an, socotit de la prima zi de îmbolnăvire. Începând cu a 91-a zi calendaristică concediul medical se poate prelungi până la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Asiguraţii bolnavi de SIDA şi cancer de orice tip, în funcţie de stadiul bolii, beneficiază de un concediu medical, cu drept de prelungire până la un an şi jumătate.

În aceste cazuri certificatele de concediu medical se eliberează de unităţile sanitare acreditate care acordă asistenţă medicală, cu posibilitatea prelungirii de către medicul expert al asigurărilor sociale al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Concediu medical pentru pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani

Beneficiază de concediu medical aparținătorii care prezintă adeverință de salariat în care este specificată perioada de cotizare și adeverință eliberată de casa de asigurări de sănătate unde este asigurat pacientul oncologic, persoanele care:

a) îndeplinesc stagiul minim de asigurare prevăzut la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005;

b) prezintă adeverinţa eliberată de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă pacientul oncologic, din care să reiasă numărul de zile de concediu pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice care s-au acordat în ultimele 12 luni, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă însoţitorul”);

Medicul specialist din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani cu durată de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient.

Certificatul de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani se eliberează persoanei asigurate care, cu acordul pacientului oncologic, îl însoţeşte pe acesta la intervenţii chirurgicale şi tratamente, de către medicul specialist al pacientului oncologic.

Pacientul cu afecţiuni oncologice îşi poate exprima acordul numai pentru o singură persoană la fiecare intervenţie chirurgicală, respectiv tratament. (Sursa: Casmb)

În ce condiții se poate obține încadrarea în grad de handicap

Există 10 tipuri de handicap conform legislației românești: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare. În funcție de stadiul de severitate, se atribuie unul dintre cele 4 grade de handicap: ușor, mediu, accentuat sau grav.

Procesul de evaluarea sau reevaluarea pentru stabilirea încadrării în grad de handicap se realizează de Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap (SECPAH) și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH) din cadrul DGASPC-ului unde persoana are domiciliul.

Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap (SECPAH) recomandă încadrarea sau neîncadrarea, respectiv menținerea în grad de handicap a unei persoane, precum și măsurile de protecție și programul de reabilitare și integrare socială.

Recomandarea este analizată de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH) care eliberează certificatul de încadrare în grad și tip de handicap și Programul de Reabilitare și Integrare Socială (PIRIS). Evaluarea poate fi efectuată și la domiciliu dacă ancheta socială și scrisoarea medicală de la medicul de familie mentionează faptul că persoana este nedeplasabilă.

Comisia pentru protecţia copilului stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi eliberează certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap. De asemenea, CEPAH decide, în funcție de criteriile medicopsihosociale, ce perioadă de valabilitate are certificatul de încadrare în grad și tip de handicap. (Sursa: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, ANPD )

Servicii medicale gratuite pentru persoanele neasigurate

Persoanele neasigurate în sistemul de sănătate beneficiază de servicii de prevenție, de depistare și confirmare a afecțiunii oncologice, decontate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate, dacă:

Se înscriu pe lista de pacienți a unui medic de familie, la alegerea. (Dacă o persoană a avut un medic de familie când a fost asigurat, se poate reînscrie la acesta.);

Se programează și se prezinte la o consultație de prevenție la medicul ales.

Consultațiile de prevenție pentru persoanele neasigurate se acordă pe grupe de vârstă, fiind decontate de casa de asigurări de sănătate astfel:

două consultații pe an pentru persoanele cu vârsta între 18 și 39 ani;

până la 3 consultații pe an pentru persoanele peste 40 de ani care nu sunt în evidența medicului de familie cu alte afecțiuni cronice;

până la 2 consultații pe an pentru persoanele de peste 40 de ani care sunt în evidența medicului de familie cu afecțiuni cronice.

Medicul de familie va evalua riscul ca pacientul să aibă o boală ascunsă, fără simptome, iar în funcție de evaluare, specialistul poate decide să trimită pacientul la analize medicale de prevenție gratuite pe baza unui bilet de trimitere.

Dacă la oricare din consultații medicul de familie va avea suspiciunea că pacientul are o formă de cancer (boală oncologică), pentru confirmarea sau infirmarea suspiciunii îl va putea trimite, după caz:

să efectueze analize medicale gratuite, radiografii, ecografii, ale căror rezultate vor fi apoi interpretate de medicul de familie;

să fie consultat ambulatoriu de un medic specialist;

să fie internat în regim de spitalizare de zi.

Biletele de trimitere pentru cazurile suspecte oncologic vor fi marcate cu inițialele SO.

Pe baza biletului de trimitere, medicul specialist din ambulatoriu va putea acorda pacientului persoană neasigurată consultații pentru depistarea afecțiunilor oncologice (se decontează maximum două consultaţii/trimestru/persoană, prezentarea la a doua consultație făcându-se direct, fără alt bilet de trimitere). De asemenea, medicul specialist va putea efectua proceduri diagnostic și servicii medicale în scop diagnostic - caz. După caz, medicul specialist va putea elibera pacientului bilete de trimitere (marcate SO), pentru:

un alt medic specialist;

analize de laborator, radiografii, ecografii;

spitalizare de zi.

Pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la specialistul din ambulatoriu marcate SO, în spitalizare de zi se va efectua:

diagnosticarea afecțiunii oncologice;

evaluarea extensiei tumorale;

evaluarea statusului clinico-biologic al pacientului cu afecțiune oncologică.

După confirmarea diagnosticului de boală oncologică, pacientul neasigurat va putea fi inclus în Programul național de oncologie și, dacă nu are nicio sursă de venit, după includerea în program va putea deveni persoană asigurată fără plata contribuției, până la vindecarea respectivei afecţiuni.

Fondurile necesare pentru decontarea serviciilor medicale acordate persoanelor neasigurate nu se asigură din contribuțiile plătite de persoanele asigurate, ci printr-o alocare suplimentară separată, din bugetul de stat.

