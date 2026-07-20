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Investigațiile care pot schimba planul de tratament în boala prostatică

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Dr. Florentina Bratu, medic primar Oncologie
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Tratamentul modern al cancerului de prostată depinde tot mai mult de evaluarea precisă a extensiei bolii. Investigațiile imagistice avansate pot arăta leziuni mici și pot orienta deciziile între supraveghere, tratament local și terapii sistemice. Aflăm mai mult despre abordările moderne în cancerul de prostată de la Dr. Florentina Bratu, medic primar oncologie medicală.

Cancerul de prostată poate avea forme cu evoluție lentă, dar și forme agresive, care necesită tratament activ. Evaluarea include testarea PSA, examenul clinic, biopsia, calcularea scorului de agresivitate și imagistica aleasă în funcție de risc. La pacienții cu cancer de prostată, stabilirea corectă a stadiului este esențială pentru alegerea conduitei. Pentru pacienții cu risc mai mare sau cu suspiciune de recidivă, medicul poate recomanda investigații care identifică mai precis localizarea bolii.

Unul dintre reperele folosite în imagistica modernă este testul PSMA, care evidențiază celule de cancer prostatic, care exprimă această proteină în cantitate crescută. PET-CT cu PSMA poate detecta leziuni la nivelul ganglionilor, oaselor sau altor organe, uneori înainte ca acestea să fie vizibile prin metode convenționale. În testul PSMA, rezultatul poate influența strategia terapeutică, inclusiv indicația de radioterapie, chirurgie sau tratamente sistemice. Indicația se stabilește individual, în funcție de stadiu, valorile PSA, tratamentele anterioare și obiectivul urmărit.

Editor : A.D.V.

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