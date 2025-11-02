Live TV

Ce este „Legea femicidului", propunerea cu o susținere fără precedent în Parlament. „Dacă nu este curmat, se ajunge la crimă"

Data publicării:
femeie abuzata de partener
Femicidul este acea crimă comisă împotriva unei femei pentru simplul motiv că este femeie. Credit foto: Guliver/Getty Images

Proiect de lege în premieră pentru România. Este vorba despre prima lege care definește femicidul și pedepsește mai dur crimele asupra femeilor. Inițiativa este sprijinită de peste 270 de parlamentari și este proiectul cu cea mai mare susținere din actuala legislatură. Proiectul prevede mai multe modificări în Codul Penal, în contextul în care statisticile despre crimele asupra femeilor sunt alarmante. Numai în ultimii 11 ani, peste 500 de femei au fost ucise de parteneri. Noua lege va condamna femicidul cu închisoare de minimum 15 ani până la detenție pe viață. 

O femeie este omorâtă de partener în fiecare săptămână în România, potrivit datelor poliției. Anul acesta au fost comise o serie de crime terifiante. Câteva au atras atenția întregii țări.

La finalul lunii mai, o tânără de 23 de ani, însărcinată, a fost împușcată mortal pe stradă, în timp ce își ținea de mână fetița de numai trei ani.

O lună mai târziu, o altă crimă a îngrozit toată țara. În județul Mureș, altă femeie de 23 de ani, a fost omorâtă în propria casă. Călăul - fostul partener, care, după ce a lăsat-o fără suflare, a incendiat casa și s-a făcut nevăzut. Nici acum, după patru luni, individul nu a fost capturat.

„Numărul victimelor femei, în special, din violență domestică, este peste tot mai mare decât numărul victimelor terorismului”, spune Corina Voicu, vicepreședintele Asociației ADEPT.

În ultimii 11 ani, peste 500 de femei au fost ucise în România. Noua lege va condamna femicidul cu închisoare de minimum 15 ani până la detenție pe viață.

„Femicidul survine la capătul unui lanț de agresiuni la adresa femeii, lanț care, dacă nu este întrerupt la timp și nu este curmat, se ajunge la crimă, care este, practic, iceberg-ul sau vârful de iceberg al unui lanț de violențe”, e de părere Victoria Stoiciu, senator.

Femicidul este acea crimă comisă împotriva unei femei pentru simplul motiv că este femeie.

„Acest demers legislativ este foarte necesar și util femeilor din Romania, mai ales în contextul în care condiția femeii din România este umbrită”, spune o femeie.

„Aproape zilnic auzim că unul și-a bătut soția, altul a izgonit-o din casă. Consider că trebuie luate măsuri”, e de părere altcineva.

Proiectul are o susținere parlamentară fără precedent.

„Aceste reacții și aceste comportamente sunt excesive și datorită faptului că violența împotriva femeilor este privită cu pasivitate și superficialitate” spune Anda Tămășanu, fondator Artemiss.

Inițiatorii speră că noua lege va ajuta poliția să intervină înainte ca episoadele de violență domestică să se transforme în crime.

