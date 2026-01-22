Ce este venitul minim pe incluziune. Categoriile de persoane care primesc indemnizație lunară în 2026

Venitul minim pe incluziune reprezintă un ajutor social destinat persoanelor și familiilor aflate în dificultate financiară, care nu dispun de resurse suficiente pentru a-și asigura un trai decent. Prin acest program, statul oferă o indemnizație lunară menită să sprijine acoperirea cheltuielilor esențiale, precum hrana, îmbrăcămintea sau plata utilităților. Beneficiarii includ diverse categorii vulnerabile, printre care familii cu resurse reduse și persoane singure fără alte surse de venit, iar accesul la acest sprijin se realizează conform criteriilor precise stabilite prin lege.

VMI se acordă începând cu luna ianuarie 2024 persoanelor/familiilor solicitante. Acesta înlocuiește prestațiile anterioare, respectiv, venitul minim garantat (VMG) și alocația pentru susținerea familiei (ASF).

Ce este Venitul Minim pe Incluziune

VMI reprezintă sprijinul financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal pentru familiile şi persoanele singure aflate în situaţie de dificultate, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială şi stimularea participării copiilor în sistemul de educaţie. Venitul este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente:

Sprijin pentru incluziune

Această componentă are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială și înlocuiește ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat.

Sprijin pentru familia cu copii

Această componentă se acordă familiilor cu copii aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani și are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind alocația pentru susținerea familiei.

O familie sau persoană singură poate beneficia de o singură componentă sau de ambele, în funcție de nivelul venitului de care dispune, componența familiei, calitatea de persoană în vârstă sau participarea copiilor la educație.

Pentru accesarea VMI este necesară depunerea unei singure cereri, indiferent dacă familia/persoana singură va beneficia de una sau de ambele componente ale acestui beneficiu de asistență socială. De asemenea, acordarea VMI se face printr-o plată unică lunară, indiferent dacă este vorba de una sau de ambele componente ale sale.

VMI nu se rezumă la acordarea unei sume de bani. Acest ajutor conține un pachet integrat de măsuri de sprijin în domenii-cheie, cum ar fi: ocuparea forței de muncă, serviciile sociale, educația, sănătatea și locuirea, toate contribuind la reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială.

Cine poate solicita indemnizația

Beneficiarii de venit minim de incluziune

Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România;

Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, denumite în continuare persoane fără adăpost, însă doar pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc;

Familiie şi persoanele singure care nu au cetăţenie română beneficiază de venit minim de incluziune dacă:

sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, al Confederaţiei Eleveţiene sau străini pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române;

sunt cetăţeni români sau apatrizi cărora li s-a acordat o formă de protecţie în condiţiile legii;

sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

VMI se acordă persoanelor singure/familiilor care obțin un venit net calculat în conformitate cu legea* mai mic sau egal cu nivelurile maxime stabilite prin lege, pentru fiecare dintre cele două componente:

Pentru ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net* trebuie să fie de 346 lei lei/lună/membru de familie sau 504 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani.

Pentru sprijinul familiilor cu copii nivelul maxim al venitului* trebuie să fie de 879 lei/membru de familie.

Cum se calculează VMI

Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege și cuantumul venitului* calculat conform legii.

Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului lunar și numărul copiilor din familie. Pentru mai multe informații referitoare la modul de calcul al cuantumului VMI, se poate lua legătura cu asistentul social din cadrul primăriei de care aparține beneficiarul.

Precizări referitoare la stabilirea cuantumului VMI:

Cuantumul VMI total este egal cu suma dintre cuantumul componentei de incluziune și cuantumul componentei de ajutor pentru familiile cu copii. Dacă din calcul rezultă o sumă mai mică de 50 de lei, atunci se acordă 50 de lei.

Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau în considerare toate sumele primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei în luna anterioară solicitării VMI, cu excepţia anumitor venituri.

Cum se obține venitul minim de incluziune

Venitul minim de incluziune se acordă în baza unui dosar întocmit de solicitant. Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

Formularul standard de cerere VMI, care conţine date privind solicitantul şi date privind componenţa familiei;

Declaraţia pe propria răspundere;

Angajamentul de plată (pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit);

Actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei;

Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit, după caz;

Certificat de naştere pentru fiecare copil, după caz;

Certificat de deces pentru oricare membru decedat al familiei, după caz;

Dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani;

Alte documente specifice situaţiei solicitantului/beneficiarului.

Care sunt avantajele VMI

Beneficiile VMI (ajutor de incluziune și/sau ajutor pentru familia cu copii) se acordă sub formă de plată unică lunară;

Solicitanții de VMI sunt asigurați în sistemul de sănătate;

Solicitanților de VMI li se asigură locuința împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor;

Dacă sunteți solicitant de VMI aveți acces automat la serviciile sociale disponibile, în funcție de nevoile identificate, în vederea depășirii situațiilor de dificultate;

Ca solicitant de VMI intrați în categoria consumatorilor vulnerabili și veți primi ajutoare pentru încălzirea locuinței și de alte măsuri destinate consumatorului vulnerabil;

VMI promovează munca - ca solicitant de VMI sunteți sprijiniți prin stimulente financiare inclusiv în situația în care veți obține venituri prin muncă și veți beneficia de măsuri care să sprijine accesul la locuri de muncă;

Programul încurajează participarea copiilor din familiile vulnerabile la educație, pentru un viitor mai bun.

