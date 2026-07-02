SUA anunță că nu vor reînnoi USMCA, un acord comercial istoric cu Mexic și Canada: noi riscuri de destabilizare a piețelor

O scurtă declarație de abia 150 de cuvinte a fost suficientă pentru ca Statele Unite să anunțe că nu vor reînnoi USMCA — acordul comercial istoric cu Mexic și Canada — „în forma sa actuală”, scrie publicația spaniolă El Pais în versiunea sa de limbă engleză. „Cu toate acestea, acordul rămâne în vigoare până la soluționarea acestor probleme sau până la încetarea acordului”, a precizat Biroul Reprezentantului Comercial al Statelor Unite (USTR).

Washingtonul afirmă că ar prefera să efectueze revizuiri anuale ale acordului, o strategie care riscă să destabilizeze piețele, introducând incertitudine pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea de ambele părți ale frontierei. Soluția propusă de Casa Albă pentru companiile care doresc să elimine această incertitudine este să investească în Statele Unite — o abordare considerată un exercițiu de naționalism economic.

„Statele Unite vor continua să colaboreze cu Mexicul și Canada pentru a remedia deficiențele acordului și deficitele noastre comerciale cu aceste țări”, a declarat în comunicat departamentul condus de Jamieson Greer. „Așa cum s-a anunțat anterior, Statele Unite se vor întâlni cu Mexicul în săptămâna din 20 iulie pentru o a treia rundă de negocieri bilaterale legate de revizuirea comună a USMCA.”

Vestea a fost făcută publică miercuri, 1 iulie, odată cu expirarea termenului limită pentru revizuirea USMCA. Reprezentanții comerciali ai celor trei țări — Jamieson Greer pentru Statele Unite, ministrul economiei din Mexic, Marcelo Ebrard, și Dominic LeBlanc din Canada — au organizat o întâlnire virtuală pentru a discuta despre punerea în aplicare a acordului, prelungirea perioadei de revizuire și pașii următori pentru pact.

În urma anunțului făcut de Greer, care a câștigat influență în cercul restrâns al lui Trump, optimismul din Mexic a început să se estompeze. Vorbind la scurt timp după videoconferință, Ebrard a afirmat că Mexicul mai are încă posibilitatea de a menține relațiile comerciale nord-americane.

„Statele Unite nu sunt în măsură să prelungească acordul cu încă 16 ani. Vom continua pe baza mecanismului de revizuire anuală pentru următorii 10 ani, care reprezintă durata rămasă a acordului.”

„Nu ne grăbim, dar nici nu dorim incertitudine, și de aceea trebuie să ajungem la un acord cu privire la o serie de chestiuni”, a declarat oficialul mexican într-un scurt videoclip postat pe rețelele sociale.

Ebrard a susținut că revizuirile anuale vor permite celor trei parteneri să abordeze în mod continuu disputele și preocupările restante. „Statele Unite consideră că au pierdut locuri de muncă, în special în anumite sectoare manufacturiere, iar problema deficitului comercial rămâne în suspans”, a recunoscut el, menționând câteva dintre aspectele-cheie ale negocierilor cu administrația Trump.

Înaintea convorbirii telefonice, președinta mexicană Claudia Sheinbaum a subliniat că USMCA rămâne extrem de benefic pentru Statele Unite.

„Acordul aduce beneficii Statelor Unite deoarece contribuie la scăderea prețului mărfurilor”, a declarat ea în cadrul conferinței de presă de dimineață.

Sheinbaum a subliniat, de asemenea, importanța unității regionale și a puterii Americii de Nord ca bloc economic în raport cu concurenții globali.

„Ca Americă de Nord, cele trei țări împreună pot concura mai eficient împotriva altor regiuni ale lumii”, a adăugat ea.

Tarifele au schimbat relația

Un înalt funcționar al Departamentului Comerțului a explicat că relațiile comerciale dintre Statele Unite și restul lumii s-au schimbat anul trecut, când Donald Trump a decis să impună tarife unilaterale.

„Deficitul nostru comercial cu Canada a scăzut cu aproximativ un sfert în ultimul an și jumătate. Comerțul cu Mexicul a crescut semnificativ datorită impactului tarifelor noastre asupra restului lumii, multe lanțuri de aprovizionare revenind în Statele Unite”, a declarat funcționarul.

„Într-o anumită măsură, acordul este subordonat politicii comerciale ferme a președintelui”, au adăugat oficialii americani.

În timp ce negocierile trilaterale continuă, acordul comercial va rămâne în vigoare încă un deceniu, cu excepția cazului în care Statele Unite sau unul dintre ceilalți semnatari decide să se retragă. În loc de revizuiri programate la fiecare șase ani, pactul va fi revizuit acum anual, deschizând calea către negocieri potențial controversate în fiecare an și creând incertitudine pentru lanțurile de aprovizionare din toată America de Nord.

Industria auto urmărește îndeaproape evoluțiile, întrucât se numără printre sectoarele cele mai expuse la efectele acordului, având fabrici de producție și asamblare răspândite în toate cele trei țări.

Înaltul oficial american a subliniat, de asemenea, natura diferită a negocierilor de la Washington cu Mexicul și Canada. În timp ce discuțiile cu guvernul condus de Claudia Sheinbaum decurg fără probleme, autoritățile americane afirmă că s-au confruntat cu obstacole mai mari în cazul Canadei.

„Mexicul a avut o atitudine foarte constructivă pe tot parcursul acestui proces. A prezentat propuneri pentru reducerea deficitului comercial, așa că am purtat negocieri bilaterale oficiale cu Mexicul pentru a aborda și a rezolva o serie de probleme bilaterale”, a declarat oficialul, sugerând că discuțiile ar putea fi purtate din ce în ce mai mult pe o bază bilaterală atât cu vecinul din nord, cât și cu cel din sud.

Relațiile bilaterale

„Canada se află într-o poziție diferită. Alături de China, a fost una dintre puținele țări din lume care a luat măsuri de retorsiune împotriva Statelor Unite în urma măsurilor comerciale istorice ale președintelui, menite să reducă deficitul comercial al SUA și să readucă producția în țară. De asemenea, nu a abordat multe dintre barierele netarifare și provocările comerciale care au persistat în ultimii ani”, a declarat înaltul oficial american cu cunoștințe despre negocieri.

Reprezentantul Canadei, Dominic LeBlanc, și-a prezentat evaluarea întâlnirii într-o declarație:

„Am convenit asupra importanței continuării discuțiilor noastre și a identificării modalităților de a ne asigura că cadrele comerciale și de investiții dintre Canada, Statele Unite și Mexic continuă să susțină prosperitatea și competitivitatea nord-americană. Pentru Canada, aceasta include discuții de fond cu Statele Unite privind abordarea tarifelor sectoriale aplicate oțelului, aluminiului, autovehiculelor și lemnului canadian.”

LeBlanc a afirmat că Canada se află în continuare „într-o poziție de forță” pentru a menține și consolida Acordul USMCA. „Într-o perioadă de incertitudine economică globală, Canada este un partener stabil, de încredere și fiabil. Dispunem de energia și resursele naturale de care lumea are nevoie, de o forță de muncă de nivel mondial și de un mediu de afaceri previzibil, care atrage cele mai mari investiții din ultimele decenii”, a declarat el în comunicat.

În vigoare din 2020

Acordul Statele Unite-Mexic-Canada a fost semnat în timpul primului mandat al lui Donald Trump și a intrat în vigoare în 2020, dar includea o clauză de revizuire care urma să intre în vigoare la 1 iulie anul acesta. La acea vreme, Trump l-a descris drept „cel mai bun acord pe care l-am încheiat vreodată”.

Acordul are o durată de 16 ani, până în 2036, deși oricare dintre cele trei țări se poate retrage cu un preaviz de trei luni. USMCA reglementează un volum anual de schimburi comerciale de aproape 2 trilioane de dolari între cei trei parteneri și a înlocuit Acordul de Liber Schimb din America de Nord (NAFTA), care era în vigoare încă din anii 1990.

De când cele trei țări nord-americane au semnat primul lor pact comercial, legăturile lor economice s-au aprofundat semnificativ, creând lanțuri de aprovizionare puternic integrate în sectoare precum industria auto și multe altele de pe întreg continentul. Milioanele de locuri de muncă legate de această integrare ar fi dificil de desființat.

Chiar și așa, Washingtonul nu a exclus posibilitatea de a se retrage oficial din acord, o măsură care ar necesita un preaviz de șase luni.

Editor : B.E.