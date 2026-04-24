Bani în plus pentru pensionari în mai 2026: Calendarul plăților. Cine beneficiază și de când nu se mai aplică CASS peste 3.000 lei

Plata sprijinului financiar destinat pensionarilor cu venituri mici începe în luna mai, când prima tranșă va ajunge la aproximativ 2,9 milioane de beneficiari, în cadrul „Pachetului de solidaritate” adoptat de Guvern. Măsura nu presupune o majorare permanentă, ci acordarea unui ajutor în două etape, cu următoarea plată programată pentru decembrie. În același timp, pentru veniturile care depășesc 3.000 de lei, legislația în vigoare prevede eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate începând din ianuarie 2027, ceea ce va duce la încasări mai mari pentru cei vizați.

Potrivit autorităților, măsurile sunt necesare în condițiile presiunilor resimțite de populație în urma creșterii prețurilor și vizează, în mod prioritar, protejarea veniturilor celor mai vulnerabili.

Ajutoare financiare acordate pensionarilor în două tranșe

Statul acordă un sprijin financiar pentru aproximativ 2,9 milioane de pensionari cu venituri mici. Măsura face parte din „Pachetul de Solidaritate” inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) - Sprijin pentru pensionari, părinți și copiii cu dizabilități.

Ajutorul este împărțit în două tranșe, plătite în lunile mai și decembrie 2026, fără a fi necesară depunerea unor cereri. Sumele diferă în funcție de nivelul pensiei astfel:

1.000 de lei pentru cei cu pensii de până la 1.500 de lei (câte 500 de lei în fiecare tranșă);

800 de lei pentru pensiile între 1.501 și 2.000 de lei (400 de lei în mai și 400 de lei în decembrie);

600 de lei pentru pensiile cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei (câte 300 de lei în fiecare etapă).

Plățile vor fi efectuate prin casele teritoriale și sectoriale de pensii, în mod automat.

Când se achită pensiile

Potrivit Casa Națională de Pensii Publice, plata pensiilor se face diferit, în funcție de modalitatea aleasă de beneficiari. Astfel, pentru cei care încasează banii în cont curent sau pe card, viramentele sunt efectuate, de regulă, în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 13.

În cazul pensiilor livrate prin poștă, distribuirea sumelor se realizează la domiciliu, în intervalul 1-15 ale lunii.

CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei: De când nu se mai aplică

În ceea ce privește pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei, acestea sunt supuse, din 1 august 2025, unei contribuții de asigurări de sănătate (CASS) de 10%. Taxa se aplică doar pentru suma care depășește acest plafon și este reținută direct la sursă.

Conform reglementărilor în vigoare, această contribuție se aplică veniturilor din pensii aferente perioadei 1 august 2025 - 31 decembrie 2027. În eventualitatea eliminării CASS după această dată, așa cum estimează autoritățile, pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei ar putea resimți o creștere a sumelor încasate lunar.

Sprijin financiar extins pentru familiile cu copii

Măsurile vizează și familiile vulnerabile, în special cele cu copii. Venitul minim de incluziune (VMI) va fi majorat, în funcție de veniturile gospodăriei și de numărul de copii, cu accent pe sprijinirea familiilor monoparentale și a celor numeroase.

Valoarea medie a ajutorului crește de la 273 de lei la 340 de lei pe familie. De asemenea, cuantumurile diferă în funcție de situație: de la aproximativ 115 lei la 145 de lei pentru familiile cu un copil și venituri mai ridicate, până la circa 900 de lei pentru familiile monoparentale cu patru sau mai mulți copii și venituri foarte mici.

Stimulent educațional dublat din luna mai 2026

Pentru copiii din medii defavorizate, stimulentul educațional acordat pentru participarea la învățământul preșcolar va fi majorat de la 133 de lei la 265 de lei, măsură care urmărește reducerea abandonului timpuriu.

Alocații mai mari pentru copiii cu dizabilități

Și prestațiile sociale pentru copiii cu dizabilități vor crește, diferențiat, în funcție de gradul de handicap:

de la 463 de lei la 548 de lei pentru handicap grav;

de la 232 de lei la 397 de lei pentru handicap accentuat;

de la 80 de lei la 199 de lei pentru handicap mediu.

În ansamblu, pachetul de măsuri vizează creșterea nivelului de trai pentru categoriile vulnerabile, atât în rândul pensionarilor, cât și al familiilor cu venituri reduse.

