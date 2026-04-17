Cât este indemnizația de handicap în 2026: Ce sume primesc beneficiarii adulți în funcție de gradul de dizabilitate

Data publicării:
Indemnizație handicap adulti. Inquam Foto Octav Ganea
Tipuri și grade de handicap în România: Cum sunt încadrate persoanele cu dizabilități Indemnizația de handicap în 2026: Cât primesc beneficiarii în funcție de grad Cine are dreptul la indemnizație de însoțitor în 2026 Pensia de invaliditate: Cine o primește și ce drepturi suplimentare există

Persoanele cu dizabilități din România beneficiază de mai multe forme de sprijin financiar, precum indemnizația lunară, plata unui însoțitor sau pensia de invaliditate. Valoarea acestor drepturi variază în funcție de nivelul de încadrare și de indicatorii economici, putând depăși, în anumite cazuri, suma de 2.000 de lei pe lună.

Dreptul la asistență socială, sub formă de servicii sociale, se acordă fie la solicitarea persoanei, fie din oficiu, în funcție de situație, pe baza documentelor justificative.

Tipuri și grade de handicap în România: Cum sunt încadrate persoanele cu dizabilități

În România, încadrarea în grad de handicap este reglementată de Legea nr. 448/2006, care stabilește atât tipurile de dizabilități, cât și nivelul de severitate. În funcție de afectarea principală, handicapul poate fi fizic, vizual, auditiv, somatic, mintal, psihic, asociat sau determinat de boli rare ori infecția HIV/SIDA.

Gradul de handicap este stabilit în raport cu nivelul de autonomie al persoanei și impactul afecțiunii asupra vieții de zi cu zi. Astfel, există patru niveluri: ușor, mediu, accentuat și grav, ultimele două implicând, de regulă, nevoia unui sprijin constant sau chiar a unui asistent personal.

Cum se face evaluarea pentru încadrarea în grad de handicap

Procesul de evaluare este realizat de Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap (SECPAH) și de Comisia de Evaluare (CEPAH), din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC).

Evaluarea are un caracter integrat, medico-psiho-social, și stabilește atât gradul de handicap, cât și măsurile de protecție necesare. În urma analizei, comisia emite certificatul oficial de încadrare și programul individual de reabilitare și integrare socială.

Indemnizația de handicap în 2026: Cât primesc beneficiarii în funcție de grad

Valoarea indemnizației de handicap diferă în funcție de severitatea dizabilității și este raportată la Indicatorul Social de Referință (ISR).

Adultul cu handicap grav beneficiază, în condițiile legii, de:

  • indemnizație lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 80% din ISR: 529 lei;
  • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 30% din ISR: 199 lei. Total indemnizație: 728 lei/lună.

Adultul încadrat în grad de handicap accentuat beneficiază de o indemnizație lunară, acordată indiferent de venituri, în cuantum de 53% din Indicatorul Social de Referință (350 lei), la care se adaugă un buget personal complementar de 22% din ISR (146 lei), rezultând un total de 496 de lei pe lună.

Persoanele încadrate în grad de handicap mediu beneficiază doar de bugetul complementar, în valoare de 80 de lei pe lună (12% din ISR).

Cine are dreptul la indemnizație de însoțitor în 2026

Pentru persoanele care nu se pot îngriji singure, legislația prevede acordarea unei indemnizații de însoțitor, un sprijin financiar destinat acoperirii costurilor pentru asistență permanentă. Acest drept este acordat persoanelor cu handicap grav, în special copiilor sau adulților pentru care certificatul de handicap prevede necesitatea unui asistent personal.

Beneficiarii pot opta între angajarea unui asistent personal sau primirea indemnizației, cele două variante neputând fi cumulate.

Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, aferent lunii pentru care se face plata, ceea ce înseamnă că valoarea acestui sprijin variază direct în funcție de evoluția salariului minim.

Astfel, la un nivel de 4.050 de lei, indemnizația este de 2.025 de lei lunar. De la 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim la 4.325 de lei, suma va crește la 2.162,5 lei pe lună.

Pensia de invaliditate: Cine o primește și ce drepturi suplimentare există

Pensia de invaliditate este acordată persoanelor care nu au atins vârsta de pensionare, dar și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli sau accidente. Dreptul este stabilit pe baza unei decizii medicale emise de medicul expert al asigurărilor sociale.

Pentru pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate, legislația prevede acordarea unei indemnizații de însoțitor, în plus față de pensie. Aceasta reprezintă 50% din salariul minim brut și se menține inclusiv după trecerea la pensia pentru limită de vârstă.

Ce trebuie să știe românii despre aceste venituri în 2026

Sistemul de sprijin pentru persoanele cu handicap include mai multe tipuri de beneficii, care nu sunt identice și nu se acordă automat în toate cazurile. Valoarea sumelor depinde de gradul de handicap, de statutul persoanei (copil, adult sau pensionar) și de indicatorii economici, precum ISR sau salariul minim.

Indicatorul Social de Referință (ISR) este un indicator stabilit prin lege, folosit ca bază de calcul pentru mai multe beneficii sociale acordate de stat. Valoarea sa este actualizată, în mod normal, anual, în funcție de rata inflației, însă poate fi menținută la același nivel prin decizie guvernamentală. În 2026, Indicatorul Social de Referință (ISR) este de 660 de lei.

