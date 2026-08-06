Ce se întâmplă cu anvelopele când asfaltul se încinge pe timp de caniculă. Greșeala care poate provoca o explozie în mers

Canicula nu afectează doar confortul șoferilor, ci și siguranța mașinii. În perioadele cu temperaturi extreme, asfaltul poate ajunge la valori cu zeci de grade mai ridicate decât cele ale aerului, ceea ce pune la încercare cauciucurile aflate în contact direct cu carosabilul. În aceste condiții, o presiune incorectă sau o uzură avansată a anvelopelor poate crește riscul unor incidente grave. Specialiștii atrag atenția că verificările efectuate înainte de plecare și întreținerea corespunzătoare pot preveni defecțiuni costisitoare și situații periculoase în trafic.

Expunerea prelungită la temperaturi ridicate modifică comportamentul anvelopelor și poate favoriza apariția unor defecțiuni în timpul deplasărilor. Specialiștii explică mecanismele prin care căldura afectează cauciucul și ce măsuri îi pot ajuta pe șoferi să reducă riscurile.

Cum influențează temperaturile ridicate comportamentul anvelopelor

„În zilele caniculare, temperatura asfaltului poate depăși cu ușurință 50-60 de grade Celsius, iar acest lucru influențează direct comportamentul anvelopelor. Sub efectul căldurii, cauciucul devine mai flexibil și se uzează mai repede prin frecarea cu suprafața de rulare. În același timp, aerul din interiorul anvelopei se dilată, ceea ce determină creșterea presiunii.

Riscul cel mai mare apare în cazul anvelopelor vechi, uzate sau care prezintă crăpături, deoarece temperaturile ridicate, combinate cu presiunea crescută, pot afecta structura internă de rezistență. Dacă ranforsarea (structura internă de rezistență a anvelopei) din fibre textile sau sârmă cedează, presiunea din interior poate provoca pierderi lente de aer sau chiar explozia anvelopei, în special la viteze mari și pe distanțe lungi.”, a explicat pentru Digi24.ro Marian Lazar, prim-vicepreședintele Patronatului Operatorilor de Service Auto (POSA)

Verificări care reduc riscurile pentru anvelope în zilele caniculare

Presiunea trebuie verificată doar când anvelopele sunt reci

„În perioadele cu temperaturi ridicate, este esențial ca presiunea din anvelope să fie verificată dimineața, înainte ca acestea să se încălzească în timpul deplasării. Valorile trebuie să fie cele recomandate de producătorul autoturismului, indicate în manualul mașinii sau pe eticheta amplasată, de regulă, pe montantul ușii șoferului. După un drum lung, mai ales în condiții de caniculă, presiunea va fi în mod natural mai mare și nu trebuie redusă în acel moment.”, a mai precizat reprezentantul POSA

Anvelopele vechi devin mai vulnerabile în timpul verii

Pe lângă presiune, starea generală a cauciucurilor trebuie verificată periodic, mai ales în sezonul cald. Crăpăturile fine, tăieturile, deformările sau uzura accentuată pot indica faptul că anvelopa nu mai oferă același nivel de siguranță.

„Șoferii ar trebui să inspecteze periodic anvelopele pentru a identifica eventuale crăpături, tăieturi, deformări sau semne accentuate de uzură. Chiar dacă un autovehicul este utilizat rar, cauciucul îmbătrânește în timp, iar anvelopele mai vechi de cinci-șase ani devin mai vulnerabile la temperaturile ridicate.

În sezonul cald, utilizarea azotului în locul aerului comprimat poate contribui la limitarea variațiilor de presiune cauzate de încălzire, însă acest lucru nu elimină necesitatea verificărilor periodice. Totodată, nu trebuie neglijată nici roata de rezervă, deoarece lipsa presiunii corespunzătoare poate crea probleme tocmai în momentul în care este nevoie de ea.”, a adăugat sursa Digi24.ro