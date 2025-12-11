Live TV

Veteranii, văduvele de război și pensionarii vor beneficia de reduceri la transport și în 2026. Guvernul a prelungit facilitățile

Data publicării:
pensionari handicap invaliditate
Foto: Shutterstock

Guvernul a prelungit, joi, până la 31 decembrie 2026, termenele necesare menţinerii facilităţilor de transport pentru veteranii de război, văduvele de război şi pensionari, prevăzute de legile speciale (Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern.

Guvernul a adoptat o Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane.

„Având în vedere că aceste facilităţi de transport nu au fost integrate până în prezent în cardurile de sănătate ale beneficiarilor, nu toţi deţinând un astfel de card, şi ţinând cont de faptul că utilizarea cardului de sănătate încetează odată cu emiterea cărţii electronice de identitate, OUG prevede ca facilităţile să fie acordate în continuare ca şi până acum, pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie, pe întreaga durată a anului 2026”.

Măsura asigură continuitatea facilităţilor de transport pentru beneficiarii legilor speciale şi previne întreruperea acordării drepturilor existente, mai arată Executivul.

