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CEDO renunță la pronunțarea privind interzicerea fumatului în închisori

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Foto: Getty Images
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Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a renunțat să se pronunţe asupra interzicerii fumatului în închisori, a anunţat marţi instituţia cu sediul la Strasbourg, care iniţial considerase măsura contrară drepturilor omului.

În noiembrie 2025, CEDO a apreciat, prin patru voturi împotrivă şi trei pentru, că interzicerea totală a fumatului aplicată de Estonia în închisori este contrară drepturilor omului, notează AFP preluată de Agerpres.

Atunci s-a considerat că această interdicţie, introdusă în 2017 în numele sănătăţii deţinuţilor şi al siguranţei în închisoare, încălca dreptul deţinuţilor la viaţă privată.

Instituţia fusese sesizată de trei deţinuţi, care s-au plâns de simptome legate de sevraj şi epuizaseră căile de atac la nivel naţional.

Guvernul eston a obţinut însă trimiterea cazului la Marea Cameră, organul CEDO însărcinat cu revizuirea deciziilor deja luate.

Judecătorii au descoperit că avocatul care îi apăra pe deţinuţi părăsise profesia şi că, dintre cei trei reclamanţi, doi ieşiseră din închisoare şi nu au putut fi găsiţi, iar al treilea a murit în martie 2026.

Ca urmare a faptului că nu mai există persoane implicate în acest caz, Curtea a renunţat să judece şi a precizat că hotărârea sa dată în noiembrie este „lipsită de orice efect juridic”.

Editor : Ana Petrescu

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