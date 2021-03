Cîțu: Dacă s-ar fi respectat regulile la schi, n-am fi fost nevoiţi să luăm măsurile din perioada următoare

Premierul Florin Cîţu a declarat, joi, că știe motivele pentru care numărul de infectări a crescut în ultima perioadă, în România oamenii putând merge la schi, unde nu au respectat în totalitate regulile. El spune că nu deschiderea şcolilor a dus la creșterea numărului de infectări.



"Dacă ne uităm la ce se întâmplă în restul Europei, vedem că noi avem printre cele mai relaxate restricții. După ce am văzut efectele lockdown-ului anul trecut am realizat că nu mai putem face asta. Trebuie să menținem economia deschisă", a afirmat Florin Cîţu, la B1Tv.



Întrebat dacă există riscul unui lockdown de Paşte, premierul a spus că nu se ia în calcul aşa ceva.



"Gândiţi-vă că anul trecut nu am intrat în lockdown şi ajunsesem la cifre foarte mari. (...) În valul doi nu a mai existat nicio perioadă de lockdown şi România a fost cred că singura ţară în Europa fără lockdown după prima perioadă iniţială. Nu, nu luăm în calcul aşa ceva", a precizat premierul.



El a spus că se cunoaște motivul creşterii numărului de infectări, referindu-se la faptul că oamenii au mers la schi.



"Ştim de ce cresc aceste cazuri. România a fost ţara care a avut un sezon de iarnă în care oamenii au mers la schi. Foarte puţine ţări şi-au permis acest lucru, acest lux şi acum, e adevărat, oamenii nu au respectat în totalitate regulile. Dacă acolo ar fi respectat regulile, n-am fi fost nevoiţi să luăm şi măsurile din perioada următoare. Dar am demonstrat ceva, că am deschis şcolile şi nu de acolo vine problema şi nu de acolo a crescut numărul de infectări", a subliniat prim-ministrul.



Potrivit acestuia, oamenii sunt responsabili şi atunci când copiii au primele semne, îi ţin acasă.



"Întotdeauna vreau să văd partea plină a paharului, dar pentru că nu avem cealaltă parte, nu există focare în şcolile din România", a adăugat Cîţu.



Premierul a mai menţionat că s-a văzut că testarea în masă ar putea să nu aibă efect.



"Să ne uităm la Slovacia, care a testat pe toată lumea şi nu ştiu dacă a avut vreun efect în Slovacia. Astăzi are una dintre cele mai dificile situaţii. Şi Cehia la fel. Sunt ţări care au testat toată populaţia şi nu a ajutat aproape la nimic acest lucru. Din contră, vedem că astăzi au probleme foarte mari. Deci nu ştiu dacă testarea în masă, să testăm mai mult e rezultatul - nu sunt expert aici -, dar Slovacia aşa arată.

Cred că trebuie să fim responsabili. În momentul în care avem primele simptome... Există deja acum teste rapide. Putem să ne testăm, să ne izolăm, să stăm acasă, să purtăm mască tot timpul, pentru că dacă porţi mască şi dacă chiar nu ai simptome, dar eşti infectat, nu poţi să răspândeşti la fel de uşor. Deci totul depinde de noi.

Vă spun, masca, purtarea măştii în spaţiul public, dezinfectant, distanţare socială au arătat în România că funcţionează, acest lucru a funcţionat", a mai spus Cîţu, potrivit Agerpres.

Gradul de ocupare a spațiilor de cazare din unitățile turistice din 14 județe va fi limitat la 70%, se arată în hotărârea prin care se propune prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat miercuri hotărârea prin care se propune prelungirea stării de alertă pe teritoriul României. CNSU a decis ca circulația în afara locuinței să fie interzisă după ora 22, iar cazarea în pensiunile și hotelurile de la munte să fie limitată la 70% din capacitate.

Măsurile se aplică de duminică, 14 martie.

Editor : A.C.