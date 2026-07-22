Premieră istorică. Ucraina a doborât un avion de vânătoare rus cu un F-16, dezvăluie un general american

Generalul american Dan Caine a declarat, în cadrul unei audieri la Senat, că Forțele Aeriene Ucrainene au atins recent o etapă istorică: un avion F-16 a doborât un avion de vânătoare rus, înregistrând prima victorie aeriană cunoscută a acestui tip de aeronavă.

„Recent, am înregistrat prima victorie aeriană, în care un F-16 a doborât un avion de vânătoare rus. Cred despre capacitatea lor (a Ucrainei – n.r.) de a depăși o apărare stratificată că s-a dezvoltat în ultimii doi ani, cu ajutorul și sprijinul multora”, a spus Caine, potrivit RBC Ukraine.

În timpul audierii, Caine a fost întrebat direct despre poziția SUA față de război.

„În războiul dintre Rusia și Ucraina, cine vrem să câștige?”, a fost întrebarea.

„Vreau ca Ucraina să câștige”, a răspuns generalul.

Când a fost întrebat dacă Rusia este un aliat al Statelor Unite, Caine s-a arătat mai prudent.

„Cred că este o relație complicată. Dar nu, nu cred că sunt aliații noștri”, a spus el.

Sancțiuni împotriva Rusiei

Sursa citată a explicat recent ce include proiectul de lege propus de senatorul Lindsey Graham privind „sancțiunile zdrobitoare” îndreptate împotriva Rusiei.

Concret, proiectul urmăreşte să impună sancţiuni oficialilor ruşi şi să utilizeze tarifele pentru a exercita presiune asupra Chinei şi Indiei, în vederea reducerii dependenţei acestora de Rusia ca furnizor de energie.

Noua versiune a proiectului reduce tarifele care ar putea fi aplicate cumpărătorilor terţi de petrol şi gaze naturale ruseşti la un maxim de 100% pentru primii cinci cumpărători, faţă de rata uniformă de 500% din propunerea anterioară.

De asemenea, aceasta prevede o excepţie pentru ţările care importă mai puţin de 15% din exporturile de gaze naturale ale Rusiei şi care iau măsuri semnificative pentru a reduce aceste importuri, ceea ce ar putea scuti Japonia, Franţa, Ungaria şi Belgia.

Poiectul impune, de asemenea, sancţiuni asupra flotei-fantomă de petroliere ruseşti care nu depind de serviciile maritime occidentale, asupra instituţiilor financiare ruseşti, inclusiv Banca Centrală a Federaţiei Ruse, precum şi asupra celor mai mari proiecte energetice de stat ale Rusiei, printre care Yamal LNG şi Arctic LNG 1, 2 şi 3.

Mai include și o prevedere care îi permite lui Trump să renunţe la sancţiuni dacă consideră că acest lucru este în interesul naţional al SUA.

Casa Albă semnalase anterior că era pregătită să susțină inițiativa privind sancțiunile. Cu toate acestea, Axios a raportat ulterior că viitorul proiectului de lege a devenit incert din cauza poziției președintelui Donald Trump, întrucât acesta nu și-a exprimat încă sprijinul deplin.

Editor : C.L.B.