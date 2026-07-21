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Min. Mediului, despre riscul de inundații în Prahova și Dâmbovița: sunt rezerve de atenuare a viiturilor la barajele Paltinu şi Măneciu

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Lacul Paltinu. Foto: Captură video Digi24
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Ministerul Mediului anunţă, în contextul avertizărilor hidrologice de cod roşu pentru judeţele Prahova şi Dâmboviţa, că există rezerve de atenuare a viiturilor la barajele Paltinu şi Măneciu, specialiştii estimând o creştere a evacuării la 30mc/s, astfel încât să nu fie probleme în aval. Totodată, autorităţile au dispus deja evacuarea din acumulările Goleşti şi Râuşor a volumelor care pot contribui la debitul Dunării şi se va acţiona punctual, acolo unde este nevoie, în funcţie de evoluţia situaţiei hidrometeorologice. Potrivit sursei citate, autorităţile vor asigura permanenţa toată noaptea de marţi spre miercuri.

„Prognoza meteorologică vizează mai multe atenţionări şi avertizări cod galben şi cod portocaliu. O atenţie deosebită trebuie acordată zonelor aflate sub avertizare de cod portocaliu, judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova, unde, în intervale scurte de timp (1...3 ore) şi prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 25...50 l/mp şi pe arii restrânse de peste 60...70 l/mp. De asemenea, cod portocaliu a fost emis şi pentru judeţele Constanţa, Tulcea, Galaţi, Brăila şi estul judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi, unde, cantităţile de apă vor fi de 25... 50 l/mp şi pe arii restrânse de peste 70 l/mp”, a afirmat secretarul de stat Raul Pop în şedinţa extraordinară convocată, marţi, la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, potrivit News.ro.

Acesta a adăugat că, având în vedere că este „plin sezon estival” şi că pe litoral se vor înregistra cantităţi mari de precipitaţii, de 25-50 l/m şi pe arii restrânse de peste 70 l/mp, specialiştii atrag atenţia turiştilor să respecte recomandările autorităţilor şi să evite deplasările în zonele aflate sub avertizări.

„De asemenea, recomandăm populaţiei din judeţele vizate de coduri să manifeste o atenţie sporită şi să urmărească informaţiile actualizate disponibile inclusiv pe platforma fiipregatit.ro. În ceea ce priveşte avertizarea hidrologică, avem şi un cod roşu hidrologic emis, în intervalul 22.07.2026 ora 03:00 – 22.07.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice Ialomiţa şi Prahova. În functie de evoluţia fenomenelor hidrometeorologice, pot fi emise avertizări de fenomene imediate, iar prognozele vor fi actualizate”, a subliniat secretarul de stat.

Reprezentanţii ANAR au informat că există rezerve de atenuare a viiturilor la barajele Paltinu şi Măneciu, specialiştii estimând o creştere a evacuării la 30mc/s, astfel încât să nu fie probleme în aval. Totodată, s-a dispus deja evacuarea din acumulările Goleşti şi Râuşor a volumelor care pot contribui la debitul Dunării şi se va acţiona punctual, acolo unde este nevoie, în funcţie de evoluţia situaţiei hidrometeorologice. De asemenea, se va asigura permanenţa pe întreaga perioadă a nopţii, arată sursa citată.

Totodată, autorităţile îi atenţionează pe deţinătorii micilor acumulări de importanţă locală cu folosinţe pentru piscicultură sau agrement că sunt obligaţi să asigure funcţionarea în siguranţă a amenajărilor hidrotehnice administrate pentru a preveni inundarea zonelor adiacente.

„Deţinătorii de astfel de acumulări trebuie să asigure funcţionarea descărcătorilor, să elimine blocajele şi să cureţe grătarele care pot afecta funcţionarea acestora, iar la solicitarea autorităţilor competente să realizeze pregoliri, astfel încât să se evite afectarea zonelor din apropiere”, precizează sursa citată.

În ceea ce priveşte râul Damboviţa, cantităţile prognozate care vor cădea în amonte vor putea fi atenuate în Lacul Morii, care are capacitate mare de preluare.

„Ţinând cont că sunt prognozate şi intensificări ale vântului, care se vor suprapune cu precipitaţiile abundente, este necesară o atenţie crescută, deoarece pot apărea blocaje din cauza aluviunilor, în special a plutitorilor şi a materialelor lemnoase, care pot fi antrenate pe cursurile de apă”, mai arată sursa citată.

Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod galben de ploi torenţiale şi furtuni, începând de marţi după-amiază, vizând judeţe din Muntenia, Oltenia, Moldova şi Transilvania. În noaptea de marţi spre miercuri, va fi Cod portocaliu în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei şi local în Carpaţii Orientali şi Meridionali, unde sunt aşteptate cantităţi însemnate de apă, care se vor acumula în perioade scurte de timp. În Bucureşti, marţi cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate spre seară şi noaptea când vor fi averse torenţiale, iar miercuri vremea se va răci.

De asemenea, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare hidrologică ce vizează scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice Olt, Argeş, Ialomiţa, Siret, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

INHGA a emis şi o avertizare hidrologică de Cod roşu, valabilă de marţi noapte până miercuri la prânz, pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova (judeţul Prahova).

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) subliniază că respectarea strictă a Planurilor de Apărare împotriva Inundaţiilor este esenţială pentru a reduce riscurile şi a proteja vieţile cetăţenilor.

Editor : B.E.

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