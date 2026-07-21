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Exclusiv Două zile de inundații masive în Prahova. Diana Buzoianu: „Toată lumea este mobilizată. O soluție pe termen scurt nu există”

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Foto: IGSU
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Va fi noapte albă în două județe în România, Dâmbovița și Prahova, pentru care hidrologii au emis cod rosu de inundații și viituri, după ce județul Prahova a fost deja puternic lovit de furtuni în ultimele zile. Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, a precizat pentru Digi24 că „toată lumea este mobilizată” în Prahova și a subliniat că „o soluție pe termen scurt de adaptare a țării noastre împotriva inundațiilor nu există”. „Anul acesta, de exemplu, am dat drumul la un număr record de lucrări în infrastructura critică”, a declarat ministrul Mediului.

Infrastructura împotriva inundațiilor nu acoperă nevoia întregii țări, atrage atenția Diana Buzoianu, subliniind că s-a dat drumul la un număr record de lucrări în infrastructura critică.

„Din punctul meu de vedere, în momentul de față este foarte clar că infrastructura împotriva inundațiilor trebuie să fie îmbunătățită, și nu o spun doar eu, ci inclusiv Banca Mondială, care a făcut un studiu și care ne-a arătat că avem nevoie de foarte multe investiții serioase, lucrări critice în toată țara, motiv pentru care anul acesta, de exemplu, am dat drumul la un număr record de lucrări în infrastructura critică și am alocat bani de la buget record pentru acest aspect. Ne bucurăm că a trecut și mecanismul apei, care va aduce și acesta banii necesari pentru a putea să fie realizate lucrări critice. Răspunsul onest astăzi este că infrastructura împotriva inundațiilor nu acoperă nevoia întregii țări”, a precizat pentru Digi24 Diana Bozoianu, ministrul interimar al Mediului.

„În Prahova, ce putem să facem este să ajutăm cu alertele cât mai din timp date de ANM, astfel încât să poată să fie pregătite autoritățile din local și codurile au fost anunțate din timp, toată lumea este mobilizată. Din fericire, nu vorbim de inundații care au luat vieți omenești, așa cum s-a întâmplat în anii anteriori, și vorbim de inundații care s-au resimțit punctual în anumite localități. Am avut alți ani în care inundațiile au venit în județe întregi, au afectat zeci de comunități în același timp, deci este bine că nu suntem în acel scenariu. O soluție pe termen scurt de adaptare a tării noastre împotriva inundațiilor nu există. Tocmai de aceea, relevante sunt măsurile care se iau pe termen mediu și lung, investițiile, repet, în infrastructura critică, de luptă împotriva inundațiilor,” a adăugat ministrul.

Întrebată care va fi ajutorul din partea Guvernului pentru oamenii afectați de inundații, ministrul a răspuns că e stabilită o ședință de guvern pentru ziua de joi.

„La acest moment nu avem încă o decizie luată, dar sunt convinsă că vor fi alocate resurse acolo unde va fi nevoie. De-a lungul anilor, în cazul inundațiilor s-au întâmplat aceste aspecte, dar nu este atribuția Ministerului Mediului în aspect. E stabilită o ședință de guvern pentru joi”, a explicat ministrul.

 

 

Editor : A.P.

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